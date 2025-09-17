Herzprobleme: Kastelruther-Spatzen-Sänger muss kürzertreten

Sorge um Norbert Rier (65) von den Kastelruther Spatzen: Der 65-Jährige, der seit fast fünf Jahrzehnten die Volksmusikbühnen prägt, hat kürzlich gesundheitliche Rückschläge hinnehmen müssen. Wie er in einem Interview mit der Zeitung Dolomiten erzählte, erlitt er vor einigen Wochen einen leichten Schlaganfall, der ihn aufgrund von Schwindelanfällen und vorübergehenden Sehproblemen in die Notaufnahme brachte. Doch damit nicht genug: Bei weiteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass eine vor Jahren eingesetzte Herzklappe nun ausgetauscht werden muss. Eine Operation in der Innsbrucker Klinik ist laut Bunte bereits für Mitte Oktober geplant.

Im Gespräch mit Dolomiten erklärte der Sänger, dass er sich derzeit bemühe, trotz der gesundheitlichen Probleme seinen Verpflichtungen nachzukommen. "Ich muss auf mich achten und kürzertreten. Dann wird es schon gehen", sagte Norbert dem Blatt. Er hoffe, bis zu seiner Operation noch alle anstehenden Termine wahrnehmen zu können, indem er sich schone und, wenn nötig, auf Schmerzmittel zurückgreife. Vor allem eine Veranstaltung hat für den Volksmusikstar oberste Priorität: Das berühmte "Spatzenfest" seiner Band, das laut Bunte vom 10. bis 12. Oktober in Kastelruth stattfindet.

Seit fast fünf Jahrzehnten steht Norbert mit den Kastelruther Spatzen auf der Bühne und begeistert mit eingängiger Volksmusik. Auch in dieser gesundheitlich schwierigen Phase scheint ihm die Musik viel Kraft zu geben. Das alljährliche "Spatzenfest" ist längst ein fester Bestandteil im Leben der Band und ein beliebter Treffpunkt für ihre treuen Fans. Norbert hofft, trotz aller Herausforderungen, dort noch einmal für unvergessliche Momente sorgen zu können.

Imago Norbert Rier, Sänger und Frontmann der Südtiroler Musikgruppe Kastelruther Spatzen 2025

Getty Images/Mandl Die Kastelruther Spatzen bei der Aufzeichnung des "ZDF Fernsehgartens" 2013 in Kastelruth

Imago Die Kastelruther Spatzen performen bei "Immer wieder sonntags" 2025

