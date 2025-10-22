Alessandra Ambrosio legt seltenen Auftritt mit Tochter hin

Alessandra Ambrosio (44) zeigte sich gemeinsam mit ihrer Tochter Anja Ambrosio Mazur (17) bei einem seltenen Auftritt auf dem roten Teppich. Am 19. Oktober besuchten die beiden eine Vorführung des Films "The Secret Agent" im Rahmen des Bravo Film Festivals in Los Angeles. Die Brasilianerin und ihre 17-jährige Tochter posierten vor dem Ted Mann Theater – beide elegant in monochromen Outfits. Alessandra trug ein weißes Strickkleid mit hohem Kragen, das ab den Oberschenkeln dezent transparent wurde, während Anja in einem schwarzen Abendkleid mit Cut-out-Ausschnitt glänzte. Ein besonderer Hingucker: Anja präsentierte erstmals ein zartes Engel-Tattoo auf der Innenseite ihres Arms. Begleitet wurden die beiden von Alessandras Lebensgefährten Buck Palmer, der in einem klassischen schwarzen Anzug erschien.

Für Alessandra Ambrosio ist die Zeit mit ihren Kindern ein zentraler Bestandteil ihres Lebens – das betont sie in Interviews immer wieder. Gemeinsam mit ihrem ehemaligen Verlobten Jamie Mazur (55) hat sie Tochter Anja und Sohn Noah, der inzwischen 13 Jahre alt ist. Schon früh begleiteten die beiden ihre Mutter zu öffentlichen Auftritten: Bereits 2018 standen sie gemeinsam für ein Shooting mit Harper’s Bazaar vor der Kamera. Auch an diesem Abend auf dem roten Teppich zeigte sich einmal mehr die enge Bindung zwischen Mutter und Tochter.

Im Mittelpunkt von Alessandra Ambrosios Familienleben stehen Nähe und gemeinsame Erinnerungen. Erst kürzlich feierte die stolze Mutter auf Instagram den 17. Geburtstag ihrer Tochter Anja mit herzlichen Worten und einer liebevoll gestalteten Foto-Collage. Die emotionalen Beiträge unterstreichen die tiefe Verbundenheit zwischen Mutter und Tochter und zeigen, wie wichtig Alessandra ihre Rolle als Mutter ist. Neben diesen privaten Momenten bleibt sie jedoch auch weiterhin als Supermodel aktiv: Am 15. Oktober lief sie über den Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2025 – bereits ihre zweite Show seit der Wiederbelebung des Formats. Mit ihren ikonischen Engelsflügeln kehrte sie zu ihren Wurzeln als Angel zurück und sorgte damit für glanzvolle Nostalgie auf der Bühne.

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio mit ihrer Tochter Anja

Instagram / alessandraambrosio Anja Ambrosio Mazur und Alessandra Ambrosio im August 2024

Getty Images Bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York am 15. Oktober 2025 auf dem Laufsteg