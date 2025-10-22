Laura Wontorra zeigt sich ungeschminkt auf Social Media

Laura Wontorra (36) hat ihre Community mit einem ungewohnten Anblick überrascht. In einem Reel auf Instagram zeigte sich die Moderatorin komplett ungeschminkt und nahm ihre Follower mit auf eine Reise durch ihre Make-up-Routine. Lässig gekleidet und ohne jegliche Filter oder Effekte erklärte Laura Schritt für Schritt mit einem Voice-over, wie sie ihr Make-up aufträgt – von der Foundation bis hin zum finalen Look, inklusive gestylter Haare.

Die Reaktionen auf Lauras natürlichen Auftritt ließen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren überschütteten die Follower die Moderatorin mit Komplimenten. "Du bist doch so schön ohne Make-up", schreibt eine Userin, während ein anderer Kommentar lautet: "Siehst mega aus. Ohne alles. Bleib, wie du bist." Viele bewunderten auch, wie authentisch Laura sich gezeigt habe. Es sei schön zu sehen, dass selbst ein TV-Star mit natürlichem Auftreten überzeugen könne, so der Tenor vieler Nachrichten.

Laura ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Neben ihrer Arbeit bei RTL und ihrer Moderation bei Ninja Warrior Germany gibt sie auf Social Media regelmäßig private Einblicke in ihren Alltag. Zwischen Studioaufnahmen, Reisen und Freizeit genießt sie den Austausch mit ihrer Community und fällt immer wieder durch ihre Authentizität auf – sei es durch charmante Flirts in TV-Shows oder, wie aktuell, durch ehrliche Momente vor der Kamera.

Instagram / laurawontorra Laura Wontorra, Moderatorin, Oktober 2025

Getty Images Laura Wontorra, Moderatorin

