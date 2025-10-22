Das hat Karina durch "Promi Big Brother"-Teilnahme gelernt

Karina2you hat die Teilnahme an Promi Big Brother erfolgreich hinter sich gebracht und spricht nun im Interview mit Promiflash über die Lektionen, die sie aus dieser Erfahrung gezogen hat. "Ich brauche nicht mehr zu meckern über das Essen da draußen. Ich liebe meine Matratze", erzählt sie ehrlich und ergänzt, dass sie überrascht war, wie gut man inmitten anderer Menschen in einem Raum schlafen kann. Auch die mangelnde Möglichkeit zur täglichen Pflege sei für sie weniger schlimm gewesen, als sie zunächst befürchtet hatte.

Ein besonders großer Lernerfolg für Karina war, wie sie betont, die Stärkung ihres Selbstbewusstseins. "Ich habe gelernt, zu meiner eigenen Meinung zu stehen. Und auch egal, wie groß die anderen Menschen sind. Du musst deine Meinung vertreten und dich nicht einschüchtern lassen", erklärt sie. Diese neuen Erkenntnisse seien für sie eine prägende Erfahrung gewesen, und trotz der Herausforderungen, die das Format mit sich gebracht habe, zieht sie ein positives Fazit: "Ich bin wirklich stolz auf mich, wenn ich das sagen darf, dass ich das durchgestanden habe."

Für Karina, die ihre Bekanntheit als Social-Media-Star erlangte, war "Promi Big Brother" nicht nur eine Gelegenheit, sich selbst besser kennenzulernen, sondern auch, den Schritt aus der digitalen Welt ins Reality-TV zu wagen. In der Show bewies sie sich als anpassungsfähig und authentisch, Eigenschaften, die sie auch auf ihren Plattformen schätzt und die sie bei ihren Fans beliebt machen. Mit neuen Einsichten und Erfahrungen blickt sie nun auf die kommenden Herausforderungen, heißt es in dem Interview weiter. Karina scheint nach dieser Reise gestärkt und motivierter denn je zu sein.

Instagram / Karina2you Karina2you posiert für "Promi Big Brother"

Joyn Karina2you und Jimi Blue Ochsenknecht bei "Promi Big Brother" 2025

Instagram / karina2you Karina2you, Influencerin

