Kastelruther-Spatzen-Star Norbert Rier braucht Herz-OP

Norbert Rier (65), der Frontmann der Kastelruther Spatzen, muss sich Mitte Oktober einer ernsten Herzoperation unterziehen. Nach einem leichten Schlaganfall im Juli wurde festgestellt, dass eine seiner Herzklappen nicht mehr richtig arbeitet. Bereits vor acht Jahren erhielt er eine neue Herzklappe, die nun dringend ausgetauscht werden muss. Trotz dieser beängstigenden Diagnose bleibt der Sänger optimistisch: "Ich hoffe, dass ich danach die Energie von einem kräftigen Wildschwein habe", scherzte er gegenüber Bild.

Norbert plant dennoch, vor der Operation noch am traditionellen Spatzenfest vom 10. bis 12. Oktober in Kastelruth teilzunehmen. Während seiner anstehenden Genesungszeit wird sein Sohn Alexander ihn bei der Herbst-Tournee der Kastelruther Spatzen vertreten. Einige der geplanten Konzerte werden ins kommende Jahr verschoben. "Es tut mir sehr leid, dass ich hier zeitweise ausfalle, aber ich weiß, dass meine Fans Verständnis dafür haben werden. Die Gesundheit geht nun mal bei jedem Menschen vor", betonte er. Sein Ziel ist, spätestens im Februar wieder mit voller Energie und seiner Band auf der Bühne zu stehen, um seinen Fans die gewohnte musikalische Freude zu bereiten.

Zusätzlich zur anstehenden Herz-OP muss sich der Sänger auch von einem Leistenbruch erholen. Dass er sich momentan schonen muss, nimmt Norbert gelassen: "Ich kann meine Grenzen einschätzen." Unterstützung bekommt er dabei von seiner Frau Isabella und den Mitgliedern seiner Band. Seit Jahren steht Norbert als Kopf der Kastelruther Spatzen auf der Bühne, die mit Hits wie "Eine weiße Rose" Generationen von Fans begeistert haben. Trotz gesundheitlicher Rückschläge bleibt er entschlossen, so schnell wie möglich wieder in gewohnter Stärke im Rampenlicht zu stehen.

Getty Images Norbert Rier bei "Das Herbstfest der Abenteuer" im Oktober 2011 in Chemnitz

IMAGO / HOFER Alexander Rier, April 2024

Getty Images Die Kastelruther Spatzen

