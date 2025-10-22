Ist Désirée Nick nach Promi-BB bereit für mehr Reality-TV?

Désirée Nick (69) hat mit ihrem Auftritt bei Promi Big Brother wieder einmal bewiesen, warum sie als Entertainment-Ikone gilt. Die Schauspielerin begeisterte mit Wortwitz und polarisierenden Dialogen, was vor allem ihre Fans nach mehr Reality-Shows von ihr verlangen lässt. Nun verriet sie im Gespräch mit Promiflash: "Es gibt schon Verträge. Die gab es aber schon vorher. Vielleicht kommen noch mehr. Aber es ist einiges schon in Planung." Ein klares Signal dafür, dass sich ihre Anhänger auf weitere Projekte freuen können.

Besonders ihre Wortgefechte mit Mode-Exzentriker Harald Glööckler (60) sorgten in der Show für großes Aufsehen. Désirée erklärte, dass hier nicht nur spontane Unterhaltung geboten wurde, sondern Material entstanden sei, das großes Potenzial für eine Fortsetzung hätte: "Das ist ja eine Miniserie, was wir da geliefert haben. Da können Sie ja eine sechsteilige Serie aus dem zusammenschneiden, was wir da an Material geliefert haben." Die Chemie zwischen den beiden sorgte für viele Lacher und dürfte auch nach der Sendung Gesprächsstoff bieten.

Nach ihrem Auszug ließ die 69-Jährige kaum ein gutes Haar an einigen ihrer ehemaligen Mitbewohner. Besonders Jimi Blue Ochsenknecht (33) bekam sein Fett weg. "Die größte Enttäuschung ist Jimi Blue, den ich immer getragen habe, immer supportet habe", stellte Désirée unmissverständlich im Promiflash-Interview klar. Besonders enttäuscht zeigte sie sich darüber, dass der Schauspieler sie bei der ersten Gelegenheit nominiert habe, obwohl sie ihm nach eigener Aussage keinen Anlass dafür gegeben hatte.

Imago Désirée Nick in der MDR-Talkshow "Riverboat" im Mai 2025

Joyn Harald Glööckler, Désirée Nick und Laura Maria Lettgen, "Promi Big Brother" 2025

Joyn / Willi Weber Jimi Bluue Ochsenknech, "Promi Big Brother 2025"-Sieger

