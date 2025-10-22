So viel zahlte Yeliz, um Jimis Promi-BB-Sieg zu unterstützen

Yeliz Koc (31) schlägt versöhnliche Töne an – und griff für ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht (33) sogar selbst zum Telefon. Der Schauspieler feierte vor Kurzem seinen Sieg bei Promi Big Brother. Yeliz, die auch die Mutter ihrer gemeinsamen Tochter Snow (4) ist, verriet im Gespräch mit Bild, mehrfach für ihn abgestimmt zu haben. Dafür habe sie 190 Euro für Voting-Anrufe ausgegeben. "Mir ist wichtig, dass er sieht: Egal, wie viel Sche*ße er gebaut hat, ich stehe trotzdem hinter ihm", erklärte sie. Für ihre Tochter sei Jimi ein engagierter Vater, und sie betonte, dass er ein guter Mensch sei.

Darüber hinaus zeigte sich Yeliz beeindruckt von Jimis Verhalten in der Show. "Wer das verfolgt hat, sieht: Er lästert nie, hat Spaß und genießt das. Die anderen lästern und meckern, er hatte Freude daran", schwärmte sie. Auch scheint sie bereits über Jimis mögliche nächste Projekte nachzudenken. Es sei die Überlegung im Raum gewesen, dass auch Jimi in den Fame-Fighting-Ring steigen könnte, gab sie preis. Ein solches Engagement hinge allerdings von der Höhe der Gage und der Wahl eines angemessenen Gegners ab, sagte sie weiter.

Bereits bei der Siegesfeier des Reality-TV-Formats präsentierten sich die beiden Ex-Partner in einem harmonischen Moment. Vor den Augen der Öffentlichkeit fielen sich Yeliz und Jimi freudestrahlend in die Arme – ein Bild, das viele Zuschauer berührte. Trotz vergangener Konflikte scheinen die beiden für ihre Tochter Snow eine Basis des gegenseitigen Respekts gefunden zu haben. In Interviews hatte Yeliz in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr ein gutes Verhältnis zu Jimi für das gemeinsame Kind sei. Dieses Ziel scheint nach dem jüngsten Ereignis weiterhin im Fokus zu stehen.

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025

Joyn / Willi Weber Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, "Promi Big Brother"-Finale

