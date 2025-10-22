Oha: Tatum Koch wollte bei Fame Fighting gegen Joena boxen

Reality-TV-Star Tatum Koch (27) hat im Interview mit Promiflash jetzt über ihre Kollegin Joena Steilen gesprochen und dabei überraschende Pläne offenbart. Tatum verriet, dass sie bereit wäre, ihre Differenzen durch einen Boxkampf bei Fame Fighting zu klären. "Ich hätte es auch dieses Jahr schon gemacht, aber sie wollte ja nicht", erklärte sie. Trotzdem schließt Tatum eine Konfrontation nicht aus: "Vielleicht nächstes Jahr, mal gucken, wenn sie sich traut, wer weiß." Grund für die Spannungen sind die Geschehnisse bei Love Island VIP, wo Tatum von Filip Pavlovic (31) für Joena sitzen gelassen wurde.

Vor allem die sportliche Herausforderung steht für Tatum im Vordergrund, wie sie Promiflash verrät. Gleichzeitig zieht sie klare Grenzen und verweist auf den jüngsten Kampf zwischen Hati Suarez und Jennifer Iglesias (27): "Also jetzt, wo ich das mit Hati und Jenny gesehen habe, war ich auch schon so 'Okay. Das ist mir ein bisschen zu Assi.' Aber an sich würde ich es nicht ausschließen." Es bleibt abzuwarten, ob sich auch Joena einer solchen Herausforderung stellen würde.

Tatum, die durch ihre Teilnahme bei Temptation Island 2023 bekannt wurde, zeigt sich abseits der Kameras ehrgeizig. Im Reality-TV ist sie eher für ihren ruhigen Umgangston bekannt, doch nun könnten die Fans sie im Ring von einer ganz anderen Seite sehen. Aufgrund der Vorgeschichte bei "Love Island VIP" scheint Joena die perfekte Gegnerin zu sein. Bereits zuvor betonte Tatum im Interview mit Promiflash: "Joena ist nicht mein Mensch." Fans des Formats dürften von einer solchen Begegnung wohl mehr als begeistert sein.

Collage: IMAGO / Future Image, RTLZWEI Collage: Tatum Koch und Joena Steilen

IMAGO / Future Image Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Instagram / tatumsaraa Tatum, "Temptation Island"-Kandidatin