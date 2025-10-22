Taylor Swifts Rat: So bleibt Selena Gomez auf Erfolgskurs

Selena Gomez (33) gewährte kürzlich beim "Fortune Most Powerful Women Summit" in Washington, D.C., Einblicke in ihre 17-jährige Freundschaft mit Taylor Swift (35) – und teilte dabei einen Ratschlag, der sie bis heute begleitet. "Sie sagte zu mir: 'Wenn du die klügste Person im Raum bist, bist du im falschen Raum'", erzählte die Sängerin vor dem Publikum. Diese Worte hätten sie tief beeindruckt und dazu motiviert, sich stets mit inspirierenden Menschen zu umgeben, von denen sie lernen könne. Außerdem betonte Selena, dass Taylor eine der brillantesten Persönlichkeiten sei, die sie je kennengelernt habe.

Auch im Privatleben steht Taylor Swift ihrer besten Freundin treu zur Seite – zuletzt bei Selenas Hochzeit mit Musikproduzent Benny Blanco (37). Am 27. September gaben sich die beiden im idyllischen Santa Barbara das Jawort, und Taylor hielt als langjährige Wegbegleiterin eine bewegende Rede. Vor rund 170 Gästen sprach die Pop-Ikone über Selenas Mut, immer zu sich selbst zu stehen, und bezeichnete sie und ihren frisch angetrauten Ehemann als das "perfekte Paar". Mit einem Augenzwinkern fügte sie laut Daily Mail hinzu, dass Selena zwar zuerst den Gang zum Altar gegangen sei – doch beide inzwischen die Liebe ihres Lebens gefunden hätten.

Die enge Freundschaft der beiden begann bereits 2008, als Selena und Taylor zeitgleich Mitglieder der Jonas Brothers dateten. Seitdem sind "Taylena", wie sie liebevoll von ihren Fans genannt werden, unzertrennlich. Taylor, die aktuell ihre eigene Hochzeit mit Footballstar Travis Kelce (36) plant, zeigte mit ihrer emotionalen Rede einmal mehr, welch besonderen Platz Selena in ihrem Leben einnimmt. Auch beruflich könnte es für Selena kaum besser laufen: Neben der fünften Staffel ihrer Erfolgsserie Only Murders in the Building bereitet sie sich derzeit auf ihre Rolle als Musiklegende Linda Ronstadt in einem geplanten Biopic vor.

Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez, September 2025

Imago Selena Gomez und Taylor Swift im September 2023

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift