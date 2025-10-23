Deutscher Regisseur Ralf Gregan ist auf Mallorca verstorben

Ralf Gregan (†91) ist am 6. Oktober in seinem Haus auf Mallorca verstorben. Dies bestätigte seine Ehefrau Waltraut und erklärte gegenüber der Bild-Zeitung: "Ralf ist friedlich eingeschlafen, er starb an multiplem Organversagen." Der deutsche Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler war vor allem als Hauptautor der Kultsendung "Nonstop Nonsens" bekannt, die von 1975 bis 1980 lief und in der Dieter Hallervorden (90) als der tollpatschige Didi glänzte – eine Figur, die Gregan maßgeblich erschaffen hatte. Weitere Erfolge erzielte er mit der Arbeit an "Die Didi-Show" und der beliebten Serie "Berliner Weiße mit Schuss".

Neben seinen Erfolgen mit Dieter führte Ralf Regie bei Filmen wie "Mein Gott, Willi!" und arbeitete an der ZDF-Serie "Salto Kommunale", die 2001 endete. Nach diesem Projekt zog sich Ralf aus dem Filmgeschäft zurück. Seit 2014 lebte er mit seiner zweiten Ehefrau Waltraut auf der Insel Mallorca, nachdem sie gemeinsam aus Berlin dorthin gezogen waren. Laut seiner Frau hatte der Regisseur bereits länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie begleitete ihn bis zu seinem Ende: "Ich war an Ralfs Seite, als er ging, konnte mich von ihm verabschieden."

Ralf wurde 1933 in Bremen geboren und begann seine Karriere nach einer Ausbildung zum Schaufensterdekorateur zunächst als Schauspieler. Doch seine wahre Leidenschaft entdeckte er hinter der Kamera, wo er nicht nur Regie führte, sondern auch Drehbücher schrieb. "Doppeltes Geld, doppeltes Prestige", sagte er einmal laut Bild dazu. Seine Werke prägten das deutsche Fernsehen über Jahrzehnte. Die Urnenbeisetzung von Ralf wird am 25. November in Berlin stattfinden.

Imago Filmregisseur Ralf Gregan, 1995

Imago Dirk Bach, Cornelia Corba, Jürgen von der Lippe, Christiane Brammer, Ralf Gregan, Herbert Feuerstein

Imago Szene aus "Eine Nervensäge gegen alle" (1969) von Regisseur Ralf Gregan mit Dieter Hallervorden.

