Neubesetzung: LaKeith Stanfield wird Dennis Rodman

LaKeith Stanfield (34) wird die Rolle von Dennis Rodman (64) in dem kommenden Film "48 Hours in Vegas" übernehmen. Diese Neuigkeit wurde vom Fachmagazin The Hollywood Reporter bestätigt. Der Film wird sich um Dennis' berüchtigten Trip nach Las Vegas während der NBA-Finals 1998 drehen. Ursprünglich war Jonathan Majors (36) für die Rolle des legendären NBA-Stars vorgesehen. Er wurde aber nach einer Verurteilung in einer Gerichtsverhandlung wegen häuslicher Gewalt gegen seine Ex-Partnerin Grace Jabbari aus dem Projekt entlassen. Jonathan wurde dazu verurteilt, ein 52-wöchiges Anti-Gewalt-Programm zu absolvieren.

Regie und Drehbuch für den Film übernimmt Rick Famuyiwa, bekannt für Projekte wie The Mandalorian und "Dope". Produziert wird "48 Hours in Vegas" von Phil Lord, Chris Miller und Aditya Sood, die bereits mit "Spider-Man: Across the Spider-Verse" große Erfolge feierten. Erin Westerman, Präsidentin der Lionsgate Motion Picture Group, bezeichnete Dennis in einem Statement als "mehr als einen Basketballspieler, eher als ein kulturelles Phänomen." Dennis' mutiger Stil und seine charismatische Präsenz hätten ihn zu einer unverwechselbaren Ikone gemacht.

LaKeith ist durch seine Arbeit in der Emmy-prämierten Serie "Atlanta" sowie durch Filme wie "Judas and the Black Messiah" bekannt. Für Letzteren erhielt er sogar eine Oscar-Nominierung. Nun freut er sich auf eine neue Herausforderung. In einem Statement erklärte er, er wolle Dennis' Vermächtnis sowie das anderer Wegbereiter ehren. Gemeint seien all jene, "die im eigenen Rhythmus leben, unbeirrt von den Hindernissen, die ihnen damals wie heute in den Weg gelegt werden", gab LaKeith laut Entertainment Weekly bekannt.

Imago LaKeith Stanfield bei der Weltpremiere von "Roofman" beim TIFF 2025 in Toronto

Getty Images Jonathan Majors beim Sundance Film Festival 2023

Getty Images Sport NBA-Champion Dennis Rodman