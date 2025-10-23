Eva Schulz und Ralph Caspers starten Gameshow für Filmnerds

Eva Schulz und Ralph Caspers (53) stehen im Mittelpunkt einer neuen Audio-Gameshow von ARD Kultur. Unter dem Namen "Battle of the Nerds" werden sie ab dem 23. Oktober Serien- und Filmfans begeistern – und herausfordern. Wie aus einer Pressemitteilung von ARD Kultur hervorgeht, erscheint jede Woche eine neue Ausgabe in der ARD Audiothek, in der sich die beiden von echten Fans mit durchschlagendem Wissen in Fandoms wie Star Wars, The Simpsons oder Game of Thrones einführen lassen. Die Besonderheit: Die zwei Moderatoren starten fast ohne Vorwissen und müssen in einem Finale in einem Quiz-Duell gegeneinander antreten.

In drei schnellen Spielrunden erklären leidenschaftliche Nerds, die vom Sender auch als "Super-Fans" bezeichnet werden, ihre geliebten Serien- und Filmwelten. Die Fans bringen dabei häufig jahrelange Expertise oder traditionsreiche Begeisterung für ihre Fandoms mit. Falsche Angaben führen zu Punktabzügen, was vom aufmerksamen Show-Notar Nilz Bokelberg (49) überwacht wird. Die einstündigen Episoden werden bis Mitte November veröffentlicht. Serienliebhaber dürfen sich auf viel Wissenswertes und ebenso viel Spaß freuen.

Sowohl Eva als auch Ralph haben jahrelange Erfahrung im Bereich Moderation. Der 53-Jährige dürfte vielen Fans noch als Teil der Kindersendung "Wissen macht Ah!" bekannt vorkommen. Seine Kollegin hat sich vor allem mit ihrer journalistischen Arbeit im Rahmen des Podcasts "Deutschland3000" einen Namen gemacht. Mit ihrem gemeinsamen Projekt sprechen sie nun eine neue Zielgruppe an. Ob die Audio-Gameshow von Film- und Seriennerds gut aufgenommen wird, werden die nächsten Wochen zeigen.

ARD Kultur / Pool Artists / Jan Schulze Eva Schulz und Ralph Caspers, Moderationsteam

