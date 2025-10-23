Tobias Pietrek gibt erste Details zur Kennenlernphase preis

Tobias Pietrek lieferte sich bei Fame Fighting ein packendes Duell mit Juliano Fernandez. Doch auch abseits des Rings hatte er einiges zu berichten. Im Promiflash-Interview plauderte er über seine neue Kennenlernphase. "Es ist so, dass ich das ja grundsätzlich für mich privat halte. Das ist mir auch eigentlich sehr wichtig. Aber ich verheimliche sie jetzt nicht. Sie ist heute hier und es läuft alles wirklich wunderbar. Wir lernen uns jetzt seit August kennen. Und ich sage nicht, dass ich es langsam angehen lasse, aber einfach im Privaten", gab der Realitystar zu verstehen.

Mit Details zu der Unbekannten hält sich Tobias vorerst zurück. Auf die Frage, ob sie auch aus dem Reality-TV-Kosmos komme, antwortete er Promiflash: "Nicht wirklich, nein." Immerhin verriet er, dass sie 28 Jahre alt sei – also knappe sieben Jahre jünger als der 35-Jährige. Für den einstigen Love Island-Kandidaten sei es wichtig, seine Liebste vor der Missgunst der Öffentlichkeit zu schützen: "Es kann die Partnerin natürlich ein bisschen beeinflussen, wenn sie negative Kommentare liest."

Nicht nur in der Liebe läuft es bei Tobi gerade gut. Auch sein Fame-Fighting-Kampf gegen Juliano verlief erfolgreich. Nachdem er schon das erste Aufeinandertreffen gewonnen hatte, legte er am vergangenen Wochenende nach. Die Punktrichter entschieden alle drei Runden für den TV-Star. Auch sein Gegner musste danach anerkennen: "Er hat mehrmals getroffen. [...] Ich nehme das natürlich sportlich. [...] Es war eine geilere Schlacht als letztes Mal. Respekt an Tobi."

Imago Tobias Pietrek bei Fame Fighting 3

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek, Realitystar

Imago Juliano Fernandez und Tobias Pietrek im Jahr 2024