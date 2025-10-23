Royals
Süßes Foto: Charlie Puth und Brooke bestätigen ihre Babynews
- Fabienne Stepczynski
Lesezeit: 2 min

Charlie Puth (33) und Brooke Sansone machen es offiziell: Der Sänger und seine Frau erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – und teilen die frohe Nachricht mit einem süßen Schnappschuss auf Instagram. Auf der Aufnahme steht das Paar vor einem Badezimmerspiegel, wobei der Fokus auf Brookes wachsendem Bauch liegt. Dazu schreibt Charlie schlicht: "Mama und Papa". Das Foto sorgt bei ihren Followern für eine Welle der Begeisterung und bestätigt nun endgültig die Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft.

Schon in der vergangenen Woche sorgte Charlies neues Musikvideo für Aufsehen. Die Szenen, in denen die Innenarchitektin immer wieder mit beiden Händen ihren Bauch hielt, und Charlies gefühlvolle Zeilen über Veränderungen heizten die Gerüchteküche mächtig an. Besonders als Charlie auf Instagram schrieb: "Das ist das Lied, das ich euch als Erstes vorspielen wollte, weil es perfekt geeignet ist, euch alle in den schönsten, farbenprächtigsten Teil meines Lebens zu entführen, den ich gerade erlebe. Ihr werdet bald erfahren, warum...", waren sich viele sicher: Da ist Nachwuchs unterwegs.

Charlie und Brooke sind seit ihrer Hochzeit vor etwa einem Jahr ein echtes Traumpaar. Die beiden kennen sich schon seit ihrer Jugend und hatten ihre Beziehung lange Zeit vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Erst nach ihrer Verlobung begannen sie, Einblicke in ihr Privatleben zu gewähren. Im Sommer schwärmte der Musiker in einem Interview von ihrer tiefen Verbindung und dem Glück, das sie zusammen teilen. Nun geht das Paar den nächsten Schritt und freut sich offenbar darauf, bald zu dritt zu sein.

Glaubt ihr, Charlie und Brooke verraten bald, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten?
