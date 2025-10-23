Staffel zwei von Netflix' "Nobody Wants This" startet heute

Vergangenes Jahr begeisterte die Serie "Nobody Wants This" die Netflix-Nutzer. Der Streaming-Riese fackelte nicht lange und bestellte eine zweite Staffel. Und jetzt ist es so weit. Schon ab heute kann die zweite Staffel der Rom-Com gestreamt werden. Dabei dürfen Fans sich nicht nur auf ein Wiedersehen mit den Protagonisten Noah (Adam Brody, 45) und Joanne (Kristen Bell, 45) freuen, sondern auch auf den einen oder anderen Gaststar. Unter anderem soll Seth Rogen (43) eine Rolle übernehmen, ebenso wie "Don't Worry, Darling"-Darstellerin Kate Berlant. In die Rolle von Joannes High-School-Erzfeindin Abby schlüpft Leighton Meester (39), Adams Ehefrau.

Und wie geht die Geschichte weiter? In der ersten Staffel lernte die offenherzige Podcasterin Joanne den Rabbiner Noah kennen. Die beiden könnten nicht unterschiedlichere Lebensstile haben. Joannes Podcast mit ihrer Schwester handelt von Liebe und Sex, während Noah sein Leben dem Judentum gewidmet hat. Trotz aller Widrigkeiten verlieben die beiden sich. Doch die erste Staffel endet mit einem Cliffhanger: Joanne entschied sich, nicht zum Judentum zu konvertieren, obwohl Noah nur so seinen Traumjob als Oberrabbiner bekommen könnte. Dennoch ist die Anziehungskraft der beiden ungebrochen. Die zweite Staffel wird wohl dort anknüpfen und obwohl Joanne und Noah immer noch schwer verliebt sind, warten die nächsten Hürden auf sie.

"Nobody Wants This" war wohl einer der Überraschungserfolge 2024 auf Netflix. Die Beliebtheit der Serie hatte auch für die Darsteller einiges für sich. Vor allem Adam erlebte einen regelrechten Karriere-Boom. In einem Interview mit The Hollywood Reporter erzählte der Schauspieler, dass er jede Menge Anfragen bekommen habe und ganz begeistert sei, welche Möglichkeiten sich ihm eröffnen: "Ich habe eine Menge interessanter Sachen bekommen. Mein E-Mail-Postfach ist voller als vorher." Für ihn stehe vor allem fest, dass er sich jetzt ausprobieren wolle: "Wenn ich etwas nicht machen will, dann wahrscheinlich nichts, was der Serie zu ähnlich ist."

ERIN SIMKIN/NETFLIX Kristen Bell und Adam Brody in der zweiten Staffel "Nobody Wants This"

Getty Images Adam Brody und Kristen Bell, September 2024

Getty Images Adam Brody, November 2024