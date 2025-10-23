Naked-Dress-Look: Darum kleidet sich Dakota Johnson so sexy

Dakota Johnson (36) sorgt derzeit mit ihrer Vorliebe für transparente Kleider für jede Menge Gesprächsstoff. In einem Interview mit Vogue Deutschland sprach die Schauspielerin offen über ihre Haltung zu gewagten Modeentscheidungen. "Das ist mir wirklich egal. Ich habe einige der schönsten Kleider tragen dürfen und fühle mich darin wunderschön, und deshalb trage ich sie auch", sagte die 36-Jährige, als sie gefragt wurde, ob eins der sogenannten Naked Dresses manchmal zu sexy ist. Sie betonte, dass sie einfach das trage, was ihr gefalle und worin sie sich wohlfühle. Zuletzt begeisterte Dakota beim Kering Foundation Dinner in New York mit einem atemberaubenden Gucci-Outfit, das schwarze Spitze, einen Balconette-BH und freche Unterwäsche raffiniert in Szene setzte.

Ihre gewagten Looks seien für die Shades of Grey-Darstellerin vor allem eine Frage von Ästhetik und Passform. Allerdings funktioniere nicht jedes Kleid an ihr – vieles hänge vom Schnitt, der Verarbeitung und der Farbe ab. "Manchmal sehen diese Kleider gut an mir aus. Aber es gibt auch welche, die wir anprobiert haben, die gar nicht gut aussahen", betonte sie gegenüber der Vogue. Unterstützung und Selbstvertrauen in Bezug auf ihre Körperwahrnehmung habe sie schon früh von ihrer Mutter erhalten: "Sie hat uns beigebracht, wie man sich um seinen Körper kümmert, ihn liebt und dass unsere Körper schön sind. Das war ein großes Geschenk, das sie mir gemacht hat."

Dakota, die kürzlich in der Talkshow von Jimmy Fallon (51) wegen eines tief ausgeschnittenen Outfits eine kleine Panne erlebte, beeindruckt immer wieder mit ihrem souveränen Auftreten. Mit viel Charme meisterte sie auch diese Situation und zeigt ihren Fans stets, dass sie zu sich selbst steht. Egal ob gewagt oder elegant – die Schauspielerin, die durch die "Fifty Shades of Grey"-Reihe internationale Bekanntheit erlangte, begeistert auf dem roten Teppich immer wieder mit ihren mutigen und außergewöhnlichen Looks.

Getty Images Dakota Johnson beim "Caring for Woman"-Dinner, September 2025

Getty Images Dakota Johnson bei der Premiere von "Madame Web"

Getty Images Melanie Griffith und Dakota Johnson im November 2021 in Kalifornien.