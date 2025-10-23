North West zeigt sich mit Fake-Tattoos und schwarzen Zähnen

North West (12), die Teenie-Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (48), steckt offenbar mitten in ihrer rebellischen Phase: Auf TikTok teilte sie jetzt mehrere Clips, die sie in einem besonders ausgefallenen Look zeigen – inklusive Fake-Gesichtstätowierungen, Fake-Piercings, blauen Kontaktlinsen und schwarzen Zahnaufsätzen, sogenannten Grillz. Dazu trug sie lange, blaue Zöpfe, die ihr im Stehen fast bis zu den Knien reichen. In ihren Clips ist North gemeinsam mit Freundinnen unterwegs, die den gleichen Look in anderen Farben tragen – eine modisch definitiv durchdachte Inszenierung, die beinahe wie eine charmante Hommage an die Powerpuff Girls wirkt.

Kim, die den extravaganten Stil ihrer Tochter unlängst im Podcast "Call Me Daddy" verteidigte, erklärte, dass sie Norths kreative Selbstentfaltung unterstützt. "Wenn sie blaue Haare möchte, dann ist das halt so. Es macht sie glücklich, und ich würde ihr diese Kreativität niemals nehmen", betonte die vierfache Mutter. Diese Aussagen kommen, nachdem Kim im Sommer Kritik einstecken musste, weil North auf einer Reise in Rom ein Korsett, einen Minirock und Plateaustiefel trug – laut einiger Fans ein No-Go für junge Menschen, deren Knochen noch mitten im Wachstum stecken. Kim räumte damals ein, dass sie in der Öffentlichkeit "einen Fehler" gemacht habe, bleibt aber dabei, dass North eine "liebe und gute Seele" sei, die auch auf ihre Ratschläge höre.

North scheint jedenfalls ganz in ihrem Element zu sein, wenn es um ausgefallene Styles geht. Neben ihren Fake-Tattoos und -Piercings wählte sie passende Accessoires wie eine diamantbesetzte Kette von Vivienne Westwood und glänzend blaue Fingernägel, die ihre Frisur farblich ergänzten. Diese Leidenschaft für durchdachtes Styling hat sie offenbar von ihrer berühmten Mutter geerbt, die selbst seit Jahren als Modeikone gilt. In der Vergangenheit betonten sowohl Kim als auch Kanye, wie wichtig es für sie sei, ihren Kindern Raum für Individualität zu geben – und North zeigt jetzt eindrucksvoll, wie sie diesen Freiraum zu nutzen weiß.

kimandnorth North West im Oktober 2025

TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter North im Restaurant "Nobu" in L.A.