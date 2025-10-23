Daymian Weiß und Smilla Eckerle wollen Wohnungen kaufen

Die Reality-TV-Stars Daymian Weiß und Smilla Eckerle sind frisch verliebt, doch ihre Beziehung nimmt schon rasant an Fahrt auf. Seit einigen Monaten ein Paar, planen die beiden bereits ihre gemeinsame Zukunft. In einem Gespräch mit Promiflash verriet Daymian, dass sich das Duo bald Wohnungen kaufen möchte – und nicht nur in Deutschland. "Auch auf Zypern. Sie will auch auswandern", ließ der Realitystar durchblicken. Die beiden schmieden fleißig Pläne, wie es weitergehen könnte. "Wir haben sehr viele Pläne, wir wollen uns bald ein paar Wohnungen kaufen", erklärte Daymian weiter.

Doch nicht alles dreht sich bei den beiden nur um harmonische Zukunftsvisionen. Mit einem Augenzwinkern plauderte Daymian auch ein wenig aus dem Nähkästchen ihres Alltags. "Wir leben schon sehr lange zusammen", scherzte er und fügte mit Bezug auf Smillas humorvolle Seitenhiebe hinzu: "Wenn wir Streit haben, höre ich sehr oft, dass ich dann im Kampf ein paar Bomben bekommen soll als Strafe. Aber trotzdem will sie, dass ich gewinne."

Privat wirken die beiden absolut im Einklang, was sich auch an ihrem gemeinschaftlichen Engagement für ihre Zukunftspläne zeigt. Während Daymian durch Formate wie Fame Fighting in der Öffentlichkeit bekannt bleibt, ist Smilla längst ein fester Bestandteil seines Lebens geworden. Ihr großer Wunsch auszuwandern könnte der nächste Schritt in ihrer jungen Beziehung sein. Die beiden wirken ambitioniert und scheinen die Zeit, die sie miteinander verbringen, bewusst zu genießen. Ob nun beim Planen neuer Wohnorte oder in humorvollen Momenten, die frische Beziehung zwischen Smilla und Daymian zeigt sich von ihrer lebendigen Seite.

Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß im Juli 2025

