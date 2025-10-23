Dating-App? So lernte Marlisa Rudzio ihren Freund kennen

Marlisa Rudzio (36) ist verliebt! Die Social-Media-Ikone hat vor wenigen Monaten ihr Herz an William Raab verloren. Doch obwohl die beiden aktuell eine Fernbeziehung zwischen Berlin und Bayern führen, scheint ihre Verbindung stark wie nie. Im Interview mit Promiflash sprechen die Turteltauben über ihr Kennenlernen, ohne dabei viele Details preiszugeben. "Das wollen wir noch ein bisschen für uns behalten. Das war auf jeden Fall eine sehr süße Geschichte und irgendwann werden wir es euch allen noch erzählen", erklärt Marlisa.

William unterstreicht, dass ihr Kennenlernen ganz analog war. "Auf jeden Fall keine Dating-Plattform oder Sonstiges, so wie man das heutzutage oft macht", erklärt er gegenüber Promiflash. Er spricht von einer klassischen Begegnung, ohne Ort oder Anlass zu verraten. Die Fernbeziehung läuft unterdessen weiter, mit regelmäßigen Besuchen zwischen Berlin und Bayern.

Privat zeigen Marlisa und William sich inzwischen gerne als Team. Erst kürzlich traten sie gemeinsam beim Box-Event The Ultimate Hype in Oberhausen auf und präsentierten sich auf dem roten Teppich Seite an Seite. Auf Social Media teilt die Influencerin dazu passende Schnappschüsse aus dem Paaralltag, mal elegant gestylt, mal lässig hinter den Kulissen.

Anzeige Anzeige

Imago Marlisa und William im Oktober 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Marlisa Rudzio und William Raab bei "The Ultimate Hype"

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio mit ihrem neuen Freund William Raab, September 2025

Anzeige