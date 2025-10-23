Glamourös: Kim Kardashian und Kris feiern TV-Debüt in Paris

Kim Kardashian (45) hat sich zu ihrem 45. Geburtstag selbst ein ganz besonderes Geschenk gemacht: die Premiere ihrer neuen Serie "All's Fair" in Paris. Gemeinsam mit Glenn Close (78), Naomi Watts (57), Sarah Paulson (50), Teyana Taylor (34) und Niecy Nash präsentierte sie die Hulu-Produktion im eleganten Maison de la Chimie. Begleitet wurde der Reality-Star von ihrer Mutter Kris Jenner (69), die nicht nur stolz an ihrer Seite posierte, sondern auch als Produzentin an der Serie mitwirkt. In einem atemberaubenden, blassblauen Satinkleid zog Kim alle Blicke auf sich – während Kris in einem schwarz-weißen Ensemble ebenfalls für einen Hauch von Glamour sorgte.

In "All's Fair" übernimmt Kim die Rolle der brillanten Scheidungsanwältin Allura Grant. Die Serie, entwickelt von Jon Robin Baitz und Joe Baken unter der kreativen Leitung von Ryan Murphy (59), erzählt die Geschichte einer Gruppe erfolgreicher Anwältinnen, die sich von ihrer alteingesessenen Kanzlei trennen, um ein eigenes, schlagkräftiges Unternehmen zu gründen. Die Show, die am 4. November auf Hulu und international auf Disney+ startet, verspricht eine Mischung aus Drama, Intrigen und jeder Menge High-Fashion-Momenten. Neben Kim Kardashian zählen auch Glenn Close und Sarah Paulson zum hochkarätigen Cast, der durch Gastauftritte von Stars wie Brooke Shields (60) und Jennifer Jason Leigh (63) ergänzt wird.

Für Kim könnte diese Rolle kaum passender sein – schließlich engagiert sie sich seit Jahren leidenschaftlich für eine Karriere im juristischen Bereich. Nachdem sie bereits in der Serie "American Horror Story: Delicate" erste schauspielerische Erfahrungen gesammelt hat, erobert sie nun weiteres professionelles Terrain. Ihre Mutter Kris, die stets eine starke Unterstützerin ihrer Kinder ist, ließ es sich nicht nehmen, bei diesem besonderen Ereignis ebenfalls zu glänzen. Auf dem roten Teppich präsentierten sich Mutter und Tochter als eingespieltes Duo – voller Stolz, Glamour und spürbar enger Verbundenheit.

Getty Images Kim Kardashian und Kris Jenner bei der Premiere von "All’s Fair" in Paris

Getty Images Der Cast von "All's Fair" bei der Premiere in Paris

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Mai 2025