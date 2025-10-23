Sandra Sicora sicher: Ohne sie wäre Realitywelt "langweilig"

Sandra Sicora (33) legte im neuen Format Der Promihof einen bemerkenswert kurzen Auftritt hin. Die TV-Bekanntheit musste als erste Kandidatin die Sendung verlassen und damit ihre Koffer packen. Doch die Reality-Darstellerin zeigt sich unbeeindruckt von diesem frühen Abschied. Im Gespräch mit Promiflash gab sie Einblicke in ihre Zukunftspläne. Diesen zufolge könnte das TV-Publikum schon bald wieder mit ihr rechnen. "Wer weiß… Lasst euch überraschen!", verriet Sandra geheimnisvoll und fügte hinzu: "Probleme, Flirts – klar, liebe ich. Challenges auch, ich bin für alles bereit." Ihr Fazit: "Ohne mich wäre es auf jeden Fall ziemlich langweilig."

Ihr Ausscheiden bei "Der Promihof" sorgte für Aufsehen: Besonders ihre Teilnahme an der Safety-Challenge war von Spannung begleitet. Während ihre Teampartnerin Alicia King das Spiel passiv boykottierte, mitunter wegen ihres Knies, kämpfte Sandra in der matschigen Aufgabe allein weiter – ein Umstand, den sie deutlich kritisierte. "Jeder weiß, dass es auf einem Bauernhof auch mal dreckig wird – mein Gott, dann wäscht man halt danach die Haare", wetterte sie im Promiflash-Interview und ignorierte Alicias gesundheitliche Beweggründe.

Letztendlich schaffte es Sandra nicht, sich in der "Gülle to go"-Challenge zu schützen. Dies war gefundenes Fressen für ihre Kontrahentin, die sie direkt mit acht Nominierungen nach Hause schickten. Im Interview mit Promiflash verriet Sandra, dass sie das frühe Aus nicht überraschte. "Mir war es bewusst, ich habe ja das eine oder andere Format schon gemacht, dass die anderen natürlich die Chance nutzen, mich rauszukicken", behauptete sie.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

RTLZWEI Alicia King und Sandra Sicora bei "Der Promihof"

Imago Sandra Sicora bei der Premiere von "Love Island VIP" in Köln, September 2025