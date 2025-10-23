Ireland Baldwin packt über Kindheit voller Einsamkeit aus

Ireland Baldwin (30), Model und Tochter von Alec Baldwin (67) und Kim Basinger (71), hat in einem Beitrag auf Substack über ihre Kindheit reflektiert. In ihrem Blog mit dem Titel "30, Flirty, and Surviving", der am Montag, dem 20. Oktober, veröffentlicht wurde, beschreibt die bald 30-Jährige ihr Aufwachsen als "manchmal einsam". Sie wuchs ohne beide Elternteile im selben Haushalt und ohne Geschwister auf, was sie dazu brachte, lange um die Anerkennung bestimmter Familienmitglieder zu ringen. Ireland lässt durchblicken, dass sie mit den schwierigen familiären Dynamiken abgeschlossen hat und jetzt ihren eigenen Weg gehen will.

Die Tochter der Hollywoodstars, deren Eltern sich 2002 scheiden ließen, sieht ihre Zukunft deutlich positiver. In ihren Twens habe sie, so Ireland, viel Schmerz erlebt und sich oft falsch verhalten, um anderen zu gefallen. Ihre neu gewonnenen Erkenntnisse teilt sie offen: "Man kann niemanden ändern, wenn er es nicht selbst will", und "Verliere keine Zeit mit Menschen, die dir nicht guttun." Die Geburt ihrer Tochter Holland, die sie gemeinsam mit dem Musiker RAC großzieht, habe ihr geholfen, Prioritäten neu zu setzen. Sie möchte bewusster leben und ihrer eigenen kleinen Familie ein liebevolles Umfeld bieten.

Ireland, die am 23. Oktober ihren 30. Geburtstag feiert, gab in ihrem Blogpost auch intime Einblicke in ihre inneren Kämpfe und Unsicherheiten, darunter ihre früheren Probleme mit ihrem Körperbild. Gleichzeitig betonte sie die Bedeutung von Selbstliebe und familiären Verbindungen und ermutigt ihre Leserinnen und Leser, wertvolle Beziehungen zu pflegen. Besonders ihre Mutter erwähnt sie liebevoll: "Sag deiner Mutter jeden Tag, dass du sie liebst." Ireland zeigt sich abschließend hoffnungsvoll für die Zukunft und wünscht sich, ihre "Menschen" zu finden – eine Gemeinschaft, die ihren Vorstellungen von Familie entspricht.

Getty Images Ireland Baldwin beim Comedy Central Roast ihres Vaters Alec 2019

Getty Images Kim Basinger und Alec Baldwin im Jahr 1999

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin mit Tochter 2023