Gewusst? Ralph Caspers' Tochter war Stimme von Peppa Wutz

Ralph Caspers (53) plauderte ein überraschendes Detail aus seinem Familienleben aus: "Ich weiß nicht mehr in welcher Staffel, aber Peppa Wutz wurde tatsächlich von meiner Tochter gesprochen", verriet er im Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" mit Niklas Van Lipzig. Der ehemalige "Wissen macht Ah!"-Moderator scherzte: "Wir sind Eltern, die ihre Kinder zur Arbeit schicken." Doch ganz so streng waren Ralph und seine Frau Nina Casper bei der Karriere ihres Sprosses nicht. Der Wahlkölner berichtet, dass seine Tochter den Job aufgeben durfte, als sie keine Lust mehr auf die Kinderserie hatte.

Ralphs eigener Werdegang begann mit einigen Praktika in Produktionsfirmen. Nach einer ersten eigenen Sendung bei Super RTL begann er 1999, die "Sendung mit der Maus" zu moderieren und ist heute aus der Fernsehlandschaft nicht wegzudenken. Doch seine erste Show war kein voller Erfolg – wofür er heute sehr dankbar ist. "Das Tolle war, als ich damals bei Super RTL mit diesem Tiermagazin angefangen habe, hat die Sendung keiner geschaut. Deshalb war es auch allen egal, wie das moderiert wird. Dadurch konnte ich mich ausprobieren", erklärte er vor einigen Wochen gegenüber RND.

Heute lebt Ralph mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Köln. Geboren wurde der Entertainer jedoch auf Borneo, einer Insel in Südostasien. Seine Eltern waren dorthin ausgewandert, um in einem Nationalpark Orang-Utans aufzupäppeln. In Interviews bezeichnete Ralph seine aufregende Kindheit als "ganz okay". Im Gespräch mit Welt stellte er fest: "Meine Eltern haben sich ziemlich früh scheiden lassen. Und ich glaube, wofür ich trotzdem am dankbarsten bin, ist, dass über allem eine bedingungslose Liebe stand."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralph Caspers, Moderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralph Caspers, Fernsehmoderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralph Caspers bei einer Premiere