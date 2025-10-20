Das stört Aleks Petrovic an der Beziehung mit Vanessa Nwattu

In Folge drei von Temptation Island V.I.P. lässt Aleksandar Petrovic (34) ungewöhnlich tief blicken: Im Gespräch mit einer Verführerin erzählt der Reality-Star, was ihn in der Beziehung mit seiner Verlobten Vanessa Nwattu belastet. Es geht um Momente in der Familie und um unausgesprochene Spannungen. "Wir streiten zwar nicht vor anderen, vor der Familie oder so, aber ich lese sie und ihre Körpersprache", sagt Aleks in der Sendung. Der Auslöser: ein jüngster Besuch bei seiner Familie in Serbien, bei dem ihm Vanessas Auftreten missfiel. "Man kann sie lesen, im Gesicht", erklärt er weiter und macht damit klar, wie sehr ihn nonverbale Signale beschäftigen.

Konkret stört Aleks, dass Vanessa nach seiner Wahrnehmung am Familientisch sichtbar zeigt, wenn sie keine Lust hat. "Und wenn wir alle am Tisch sitzen und sie keine Lust hat, aber sich das anmerken lässt, dann ist das unangenehm. Dann denken sich die anderen natürlich: 'Warum bist du dann hier?'", schildert er. Sein Wunsch: Konflikte später klären, in der Runde jedoch Haltung bewahren. Aus Sorge um die Zukunft zieht er den Vergleich zum Familienleben mit möglichen Kindern: "Ich denke halt einen Schritt weiter: Was ist, wenn man Kinder hat und man hat vielleicht Streit. Dann muss man ja trotzdem für die Kinder ein Lächeln aufsetzen. Wenn sie es wollen würde, dann könnte sie mal ein Lächeln aufsetzen, auch wenn sie sich nicht danach fühlt, das kann jeder Mensch", so Aleks in der Show.

Privat sind Aleks und Vanessa seit geraumer Zeit verlobt und stehen mit ihrer Liebe im Scheinwerferlicht von TV und sozialen Medien. Erst kürzlich sorgte eine Aussage von Aleks über den Beginn ihrer Beziehung für Ärger. Vanessa reagierte online und machte deutlich, dass sie diese Worte verletzt haben. Beide teilen ihr Leben regelmäßig mit einer großen Community, was intime Themen oft öffentlich werden lässt. Freunde und Fans kennen die zwei als ein Paar, das Nähe sucht, aber auch Grenzen aushandelt. Zwischen romantischen Momenten und Reality-Experimenten zeigt sich immer wieder, wie wichtig ihnen Kommunikation ist – ob vor laufender Kamera oder im vertrauten Gespräch zu zweit.

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit