Stella besucht Papa Valentin Lusin bei "Let's Dance"-Proben

Die Profitänzerin Renata Lusin (38) stattete den Kollegen der Let's Dance-Tour bei ihrem Training einen ganz besonderen Besuch ab. Dieses Jahr nimmt sie selbst nicht an der Tour teil, da sie ihr zweites Kind erwartet und sich momentan auf die Schwangerschaft konzentriert. Dennoch ließ sie es sich laut RTL nicht nehmen, mit ihrer kleinen Tochter Stella vorbeizuschauen, um ihren Ehemann Valentin Lusin (38), der fleißig mit den anderen Profis trainierte, zu überraschen. Begleitet wurde das süße Familientreffen von einer weiteren Überraschung: Renata brachte eine Torte im "Let's Dance"-Look mit, um das Team zusätzlich zu motivieren.

Im Clip, der von RTL veröffentlicht wurde, stellte Renata gut gelaunt fest: "Wir sind angekommen, zu Besuch bei unseren 'Let's Dance'-Kollegen und bei Papa." Die kleine Stella durfte ihrem Vater dabei zusehen, wie er elegante Tanzschritte und Choreografien probte, und sorgte am Rand des Trainings mit ihrer Anwesenheit für gute Stimmung. Renata betonte, wie wichtig es ihr sei, das Team auch in dieser besonders aufregenden Phase ihres Lebens zu unterstützen. Die Kollegen nahmen das Familien-Update mit großer Freude auf und dankten ihr herzlich.

Erst kürzlich hatte Renata verkündet, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Die Tänzerin und ihr Ehemann sind seit der Geburt ihrer Tochter Stella im März 2024 eine kleine Familie und freuen sich umso mehr über den baldigen Familienzuwachs. Nach früheren Fehlgeburten bedeutet diese Schwangerschaft für Renata und Valentin Lusin großes Glück. Das Paar, das seit Jahren sowohl auf als auch abseits der Bühne ein starkes Team bildet, fiebert nun dem Frühjahr 2026 entgegen, wenn sie ihr zweites Kind willkommen heißen dürfen.

Instagram / valentinlusin Valentin und Renata Lusin mit Tochter Stella, August 2024

Instagram / renata_lusin Renata Lusin mit ihrer Tochter Stella, November 2024

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Valentin Lusin im Juli 2024