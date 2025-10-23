Rachel Stevens trauert noch immer um ihre gescheiterte Ehe

Rachel Stevens (47) hat in einem ehrlichen Gespräch im Podcast "Second Act" des Magazins Hello! offenbart, dass sie drei Jahre nach der Trennung von ihrem Ehemann Alex Bourne immer noch um ihre Ehe trauert. "Manchmal will ich mich einfach nur unter die Bettdecke verkriechen und weinen", sagte sie über die emotionale Belastung, die mit dem Ende ihrer 13-jährigen Ehe einherging. Mit Alex, der inzwischen wiederverheiratet ist und ein weiteres Kind erwartet, hat Rachel zwei Töchter, Amelia und Minnie. Doch das war nicht ihr einziger Verlust: Vor kurzem endete auch ihre dreijährige Beziehung mit dem Eiskunstläufer Brendyn Hatfield, den sie 2022 während ihrer Teilnahme an "Dancing On Ice" kennengelernt hatte.

In dem Podcast schilderte die Sängerin, bekannt aus der Popgruppe S Club 7, wie schwierig die letzten Jahre für sie waren. Nach dem Beziehungsende mit Alex war sie direkt in die nächste langfristige Partnerschaft gegangen, ohne die Zeit zu haben, ihre Ehe vollständig zu verarbeiten. "Es ist traurig, nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Kinder", erklärte sie. Besonders der Abschied von Brendyn, der mit seinem Sohn aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen ist, sei eine Herausforderung gewesen. Spannungen zwischen den beiden, so ein Nahestehender, hätten die Beziehung letztlich unüberwindbar gemacht. Beide hätten aber stets darauf geachtet, Konflikte nicht vor den Kindern auszutragen.

Die Vergangenheit und die Veränderungen in ihrem Familienleben scheinen Rachel geprägt zu haben. Sie hatte sich kürzlich mit ihren Töchtern nach Marbella zurückgezogen, um wieder zu sich zu finden. Rachel war fast zwei Jahrzehnte in festen Partnerschaften und erlebt nun eine Phase der Neuorientierung. Für sie stehen ihre Kinder an erster Stelle, auch wenn "Muttergefühle" während der Trennung für Schuldgefühle sorgten, wie sie verriet. Trotz der Rückschläge, die sie erlebt hat, scheint die frühere Pop-Sängerin hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken und sich auf einen neuen Lebensabschnitt vorzubereiten.

Getty Images Rachel Stevens, Sängerin

Instagram / msrachelstevens Rachel Stevens und Brendyn Hatfield bei "Dancing on Ice"

Getty Images Rachel Stevens und ihr Mann Alex im Februar 2011