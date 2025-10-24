Stalker-Vorfall: "Göttliche Ehefrau" verfolgt Keanu Reeves

Keanu Reeves (61) wurde kürzlich in New York gesichtet, nur wenige Tage nachdem er eine beängstigende Begegnung mit einem obsessiven Fan hatte. Der Schauspieler, der aktuell in der Broadway-Produktion "Warten auf Godot" am Hudson Theater auftritt, spazierte unauffällig durch die Stadt und machte ein paar Erledigungen. In schwarzer Hose, blauem Hoodie, braunem Blazer und roter Cap. Kurz zuvor gab es jedoch einen unschönen Vorfall: Eine Frau gab sich als seine "göttliche Ehefrau" aus und versuchte, in sein Auto einzudringen, wie Daily Mail berichtet. Bodyguards konnten Schlimmeres verhindern. Die Frau stürzte bei der Aktion, rief aber weiter nach Reeves und folgte seinem Auto noch wenige Meter.

Die übergriffige Szene ereignete sich nach einer Vorstellung seines Theaterstücks. Der Vorfall wurde von einer weiteren Person, die sich in unmittelbarer Nähe zum Auto befand, gefilmt. Zu sehen ist, wie die Frau ungeachtet mehrerer Securities immer wieder versucht, in das Fahrzeug des Stars zu gelangen - erfolglos. Ein Umstehender ist zu hören mit den Worten: "Ihr braucht gegen die hier eine einstweilige Verfügung." Zeitgleich sorgt sein Theaterdebüt weiter für Diskussionen: Der New York Post-Kritiker Johnny Oleksinski nannte ihn "steif" und vergab zwei Sterne, während der Guardian drei Sterne zückte und die Dynamik mit Bühnenpartner Alex Winter hervorhob. Beruflich bleibt der Star fleißig: In der gerade gestarteten Komödie "Good Fortune" von Aziz Ansari (42) spielt er an der Seite von Seth Rogen (43), Keke Palmer (32), Sandra Oh (54) und Ansari.

Privat scheint der Schauspieler jedoch eine stabile und glückliche Beziehung zu seiner Partnerin Alexandra Grant (52) zu führen. Seit 2019 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben und erscheinen immer wieder bei Events, zuletzt bei der Premiere des Films "Good Fortune" in New York. Die Künstlerin dementierte kürzlich Hochzeitsgerüchte, die nach einem gemeinsamen Foto aufgekommen waren. Auf Instagram klärte sie lächelnd auf, dass es sich bei dem Bild lediglich um eine Momentaufnahme handele. Reeves, der oft durch seine freundliche und bescheidene Art hervorsticht, genießt abseits des Rampenlichts offensichtlich bewusst die ruhigen Momente mit Alexandra.

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

ActionPress Keanu Reeves im Engelskostüm

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves im Juni 2025