Temptation-Spoiler? Vanessa Nwattu deutet starke Gefühle an

Vanessa Nwattu (25) heizt die Gerüchteküche an: Die Reality-TV-Bekanntheit testet derzeit bei Temptation Island V.I.P. ihre Beziehung mit Aleksandar Petrovic (34), und genau jetzt sorgt eine Instagram-Fragerunde für neuen Zündstoff. Ein Fan wollte wissen, ob sie aktuell verliebt ist. Eine klare Antwort blieb Vanessa ihrer Community schuldig, doch ließ sie die Frage nicht gänzlich unkommentiert stehen. In ihrer Story schrieb sie: "Ihr versucht echt alles, um derartige Infos aus mir herauszukitzeln. Sagen wir es mal so: Es gibt auf jeden Fall einen Menschen in meinem Leben, den ich sehr mag." Dahinter setzte sie ein geheimnisvolles schwarzes Herz.

Die Botschaft traf einen Nerv bei den Fans – denn für die Kandidaten von "Temptation Island V.I.P." gelten strenge Regeln, um die Spannung aufrechtzuerhalten: Auch wenn sich ihr Leben seit dem Dreh völlig auf den Kopf gestellt hat, sind öffentliche Aussagen über ihren Beziehungsstatus tabu, bis nicht auch die allerletzte Folge der Staffel ausgestrahlt ist. So erklärte Vanessa auch ihren Followern, dass sie aus Vertragsgründen nicht direkt antworten darf – wählte aber trotzdem Worte, die zwischen den Zeilen gelesen werden wollen.

In den vergangenen Episoden sprach Aleks offen über Spannungen, die ihn beschäftigen – etwa nonverbale Signale von Vanessa und Reibungen rund um einen Besuch bei seiner Familie in Serbien. Abseits solcher Momente schien das Paar in der Vergangenheit gut miteinander auszukommen, wie auch Vanessa regelmäßig im Austausch mit ihren Fans zeigte. Obwohl sie aktuell noch nichts verraten darf, spielt sie offenbar gern mit der großen Aufmerksamkeit: "Ihr liebt doch die Spoiler", schrieb sie zu ihrer mysteriösen Andeutung und lässt Fans hoffen, bald weitere geheimnisvolle Details zu erfahren.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, August 2025

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrović und Vanessa Nwattu, Influencer