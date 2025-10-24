Spoilert Jeje Lopes hier "Love Island VIP"-Ende mit Umut?

Zwischen Jeje Lopes und Umut Tekin (28) fliegen bei Love Island VIP nicht nur die Funken, sondern auch manchmal die Fetzen. Nach einigen Höhen und Tiefen – Jeje zeigte zwischenzeitlich Interesse an Dion Brown, während Umut mit Joena Steilen fremdküsste – scheinen sich die beiden aktuell wieder angenähert zu haben. Doch in einem Promiflash-Interview bei Fame Fighting sorgte Jeje nun für neue Schlagzeilen. Sie kritisierte ein Statement von Umut, in dem er den Kuss mit Joena zugab, obwohl beide diesen zuvor abgestritten hatten: "Das Statement hat mich so unglaublich wütend gemacht. Oh, mein Gott. Das hat mich so sauer gemacht, weil ich das einfach nicht cool und sehr respektlos finde", äußerte sie deutlich.

Jeje zeigte sich besonders verärgert darüber, dass Umut mit seiner Aussage zusätzlich Öl ins Feuer gegossen hat, obwohl Joena zu diesem Zeitpunkt schon viel Kritik einstecken musste. "Und eigentlich bist du cool mit diesem Menschen – aber du schießt noch mal", erklärte sie im Interview. Auf die Frage, ob Umuts Verhalten möglicherweise für Aufmerksamkeit und Reichweite inszeniert sei, hielt sie sich nicht zurück: "Er macht vieles für Show." Auch ihre folgenden Worte ließen vermuten, dass zwischen Jeje und Umut nach den Dreharbeiten keine Harmonie mehr herrscht. Ein weiteres Treffen oder gar eine Beziehung scheint wohl unwahrscheinlich.

Für Jeje war das Reality-Format nicht der erste Ausflug in die Welt der TV-Shows. Bekannt für ihre direkte und unverblümte Art, hat sie auf Social Media eine treue Fangemeinde aufgebaut, die ihre Ehrlichkeit schätzt. Auch Umut, der sechs Jahre jünger ist als sie, ist durch Reality-Formate ins Rampenlicht gerückt und bringt reichlich Erfahrung im Umgang mit der Kamera mit. Doch private Spannungen hinter den Kulissen scheinen den beiden die romantische Insel etwas weniger paradiesisch gemacht zu haben, als es auf den ersten Blick scheint.

RTLZWEI Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

RTL ZWEI Jeje Lopes bei Umut Tekin bei "Love Island VIP" 2025

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Joena Steilen