Herzogin Meghan verliert zehnten PR-Berater in fünf Jahren

Herzogin Meghan (44) hat erneut einen PR-Berater verloren. Emily Robinson, die erst im Juni als Kommunikationschefin ins Team von Meghan und Prinz Harry (41) geholt wurde, hat ihren Posten nach nur drei Monaten wieder aufgegeben. Zuvor hatte sie an der Netflix-Serie The Crown gearbeitet, die mit ihrer Darstellung der britischen Königsfamilie immer wieder für Kontroversen sorgte. Insider berichten, dass ihre Entscheidung, das Team zu verlassen, von ihr selbst gekommen sei. Eine befreundete Quelle erklärte gegenüber Daily Mail, dass sie nur unter schwierigen Umständen diesen Schritt gemacht haben könnte: "Es war ihre Entscheidung. Sie ist schon vor ein paar Wochen gegangen. Sie ist keine, die so etwas leichtfertig tut, also muss es für sie wirklich schlimm gewesen sein."

Emily ist bereits der zehnte PR-Berater, der in den letzten fünf Jahren das Arbeitsverhältnis mit Meghan beendet hat. Während einige ehemalige Teammitglieder wie James Holt andere Aufgaben übernommen haben, setzen Meghan und Harry weiter auf den bisherigen Kommunikationschef in Europa, Liam Maguire, und die Kommunikationsleiterin in den USA, Meredith Maines. Trotz professioneller Unterstützung sind die beiden Royals nicht frei von Kritik. Berichte in Medien wie der Vanity Fair und dem Hollywood Reporter spielen auf Gerüchte über Probleme hinter den Kulissen an, von angeblichen Streitereien bis hin zu unangenehmem Verhalten gegenüber Mitarbeitern. Meghan und Harry hatten sich jedoch zuvor in anderen Veröffentlichungen gegen die Vorwürfe gewehrt und bekamen Unterstützung von Teammitgliedern, die ihre Zusammenarbeit mit dem Paar lobten.

Vor einer Woche hatte Meghan beim Fortune's Most Powerful Women Summit in Washington D.C. ganz offen über die turbulente Zeit nach dem Rückzug aus dem Königshaus gesprochen. Sie verriet, dass sie und Harry damals keinen ausgeklügelten Plan gehabt hätten. "Wir haben genistet – genistet und geheilt", sagte die Herzogin laut Mirror und beschrieb, wie sie sich fernab von Glamour auf ihr Familienleben konzentriert habe. Statt großer Auftritte standen Birkenstocks und selbstgemachte Marmelade im Mittelpunkt ihres Alltags. Aus dieser Phase der Selbstfindung sei laut Meghan auch ihr Herzensprojekt As Ever entstanden.

Imago Herzogin Meghan, 2025.

Imago Herzogin Meghan, 2024

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2021