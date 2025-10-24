Kommt für Ina Borck und Fabi eine offene Beziehung infrage?

Ina Borck (29) hat in einer Fragerunde auf Instagram Klartext zu ihrem Liebesleben mit Partner Fabi gesprochen. Auf die Frage eines Fans, ob für die beiden eine offene Beziehung infrage komme, gab die Influencerin eine eindeutige Antwort. "Für mich persönlich kommt es nicht in Frage", erklärte sie deutlich. Während Ina Verständnis für solche Beziehungsmodelle zeigt, betonte sie, selbst nur monogame Beziehungen geführt zu haben. "Ich denke, es gibt wirklich kein schlimmeres Gefühl, als betrogen zu werden", fügte sie hinzu und machte somit auch klar, wo für sie die Grenzen liegen.

Abseits der Beziehungsfragen gewährte die Influencerin auch Einblicke in ihr neues Zuhause, das sie mit Fabi gerade bezogen hat. Der Umzug sei für Ina eine positive Veränderung in ihrem Leben gewesen. "Ich fühle mich so unfassbar wohl im neuen Zuhause und es war der richtige Schritt", schrieb sie. Besonders der Garten habe es ihr angetan. Ina ist überzeugt, dass das gemeinsame Leben im neuen Heim auch ihrer Beziehung guttut.

In ihrem Liebesleben läuft es für die Social-Media-Bekanntheit bestens. Nach dem Ende ihrer langjährigen Beziehung zu Vanessa Borck (29) hat sie mit Fabi einen Neuanfang gewagt, der nun auch räumlich sichtbar ist. Der Abschied von der alten Wohnung war für die Content-Creatorin zwar emotional, doch im neuen Zuhause fühlt sie sich angekommen. Die gemeinsame Adresse steht für einen klaren Neustart – mit Vertrauen, Nähe und einem Ort, an dem sich beide wohlfühlen. Dabei hält Ina, die ihren Fans oft intime Einblicke gibt, ihre Beziehung bislang so privat wie möglich.

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Ina Borck, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen