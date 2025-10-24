"Narzisstischer Mensch": Can Kaplan rechnet mit Joena ab

Bevor Joena Steilen in die Love Island VIP-Villa einzog, war sie noch mitten in einer Kennenlernphase mit Can Kaplan. Da sie vor Ort jedoch mit anderen Männern anbandelte, fand ihr Verhältnis ein abruptes Ende – und der Unternehmer spart nicht mit deutlichen Worten gegen seinen Ex-Flirt. "Sie ist in eine Datingshow gegangen und hat vorher versprochen, dass sie da nichts macht. Hat vorher sozusagen fast schon eine Beziehung gehabt und das aufs Spiel gesetzt für Reichweite. [...] Dementsprechend ist sie für mich [...] ein ganz narzisstischer Mensch", stellt er im Promiflash-Interview am Rande von Fame Fighting klar.

Seinen Frust begründet Can also mit dem Verlauf der vergangenen Wochen: Trotz Joenas anfänglichem Interesse an dem ehemaligen Kampf der Realitystars-Kandidaten änderte sich ihre Gefühlswelt schnell: Bei "Love Island VIP" kam sie zuerst Umut Tekin (28) näher, nur um später plötzlich ihr Interesse an Filip Pavlovic (31) zu zeigen. Auf die Frage von Promiflash, wie er einer Begegnung auf dem Boxevent entgegensehe, entgegnete Can: "Sie wird hier natürlich versuchen, maximale Reichweite zu bekommen – ich werde ihr die Bühne aber nicht geben." Für seine private Zukunft zieht er einen klaren Schlussstrich mit Reality-TV-Damen: "Also für mich ganz klar, niemand aus Reality – definitiv, 100 Prozent."

In den Tagen zuvor sah sich Can außerdem mit heftigen Vorwürfen konfrontiert: Reality-TV-Bekanntheit Beverly warf ihm vor, gleichzeitig mit ihr, Joena und weiteren Frauen angebandelt zu haben. In seiner Instagram-Story äußerte sich der Reality-TV-Teilnehmer bislang nur knapp zu den Gerüchten. Unter ein Foto von seinem Sieg beim Fame Fighting schrieb er: "Wenn Menschen über dich reden, während du gewinnst, weißt du, dass du alles richtig machst." Ein ausführlicheres Statement kündigte er erst für einen späteren Zeitpunkt an.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO, RTLZWEI Collage: Can Kaplan und Joena Steilen

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Imago Can Kaplan bei der Pressekonferenz von Fame Fighting 2025