Nach Promi-BB: Pinar Sevim und David haben sich getrennt

Reality-TV-Star Pinar Sevim hat öffentlich gemacht, dass sie und ihr Partner David kein Paar mehr sind. Auf Instagram teilte die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin ihren Fans mit: "David und ich sind nicht mehr zusammen." Sie erklärte, dass ihr diese Worte schwerfielen und sie momentan Zeit brauche, um diese Trennung zu verarbeiten. Der letzte gemeinsame Schritt des Paares war eine Beziehungspause, die sie kurz vor ihrem Einzug ins berühmte TV-Haus eingelegt hatten – offenbar reichte dies nicht aus, um die Situation zu retten.

Schon vor ihrem Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus hatte es zwischen den beiden gekriselt. Eine intensive Auseinandersetzung führte dazu, dass das Paar eine Pause von der Beziehung einlegte. Pinar zeigte sich während der Show emotional, als sie die Sorge äußerte, dass David die Trennung womöglich als endgültig betrachten könnte. Nun ist es traurige Gewissheit: Die beiden sind getrennt, und Pinar bittet ihre Follower um Verständnis, dass sie sich zu diesem Thema nicht weiter äußern möchte.

Die Zeit bei Promi Big Brother war für die Reality-TV-Darstellerin nicht nur eine neue berufliche Herausforderung, sondern auch eine emotionale Belastungsprobe. Während der Zuschauer Einblicke in ihre verletzliche Seite bekam, ist bekannt, dass Pinar bei früheren Formaten wie Kampf der Realitystars für ihren offenen und kämpferischen Charakter geschätzt wurde. Privates Glück scheint bei ihr jedoch schwerer greifbar zu sein. Fans und Freunde dürften sich wünschen, dass Pinar nach dieser schwierigen Phase die Zeit findet, wieder zu sich selbst zu finden und zu neuen Kräften zu kommen.

Joyn Pinar Sevim bei "Promi Big Brother", 2025

Sat1 Pinar Sevim zieht ins Promi Big Brother-Haus 2025 ein

Instagram / pinars.welt Reality-TV-Star Pinar Sevim im April 2025