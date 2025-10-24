"Bahnhofsmensch": Gigi Birofio liefert skurrilen Vergleich

Luigi Birofio (26), besser bekannt als Gigi, sorgt bei jedem seiner öffentlichen Auftritte für ordentlich Stimmung. Sobald der Reality-TV-Star einen Raum betritt, hallt Kreischen durch die Menge – vor allem von seinen weiblichen Fans. In einem Interview mit Promiflash zeigte sich der 26-Jährige bei Fame Fighting 3 überrascht von der Begeisterung. "Ich weiß es gar nicht. Warum?", antwortete er lachend auf die Frage, wie er den Wirbel um seine Person empfindet. Allerdings genießt er die Aufmerksamkeit: "Doch, ist schön. Aber ich denke mir so, ich mache ja nichts Besonderes im Leben."

Im Gespräch suchte der ehemalige Dschungel-Kandidat nach einer Erklärung für seine große Beliebtheit und kam dabei zu dem Schluss, dass seine einfache und direkte Art ihn bei vielen so beliebt macht. "Ich glaube, weil ich ein Bahnhofsmensch bin", erklärte er. Was er damit meint? "Ja, ich bin draußen aufgewachsen", fügte der TV-Star hinzu. Seine offene und ungefilterte Art, einfach zu sagen, was er denkt, scheint bei seinem Publikum gut anzukommen. "Entweder man liebt mich oder man hasst mich", resümierte er.

Für Schlagzeilen sorgte Gigi zuletzt jedoch mit seiner Trennung von Freundin Vicky. Während die Influencerin in ihrer Instagram-Story bestätigte: "Hallo Leute, wir sind getrennt! Bitte respektiert das und verschont mich mit unnötigen Kommentaren oder Nachrichten", schwieg der Reality-TV-Star bislang zu den Gründen. Auch im Promiflash-Interview wollte er bisher keine weiteren Angaben machen, erklärte lediglich: "Wir sind Freunde."

Imago Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Juli 2025

Instagram / gigibirofio Vicky und Gigi auf der Hochzeit von Leyla und Mike Heiter, August 2025