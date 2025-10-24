Andre Agassi feiert 24. Hochzeitstag mit Steffi Graf

Am 22. Oktober feierten Andre Agassi (55) und Steffi Graf (56) ihren 24. Hochzeitstag, und der ehemalige Tennisstar nahm dies zum Anlass, seiner Frau eine öffentliche Liebeserklärung zu machen. Auf Instagram teilte er zwei besondere Fotos. Das erste zeigt das Paar entspannt lächelnd an einem Tisch in der Gegenwart, das zweite wurde 1992 aufgenommen, als die beiden Tennisikonen Wimbledon gewannen. "24 Jahre mit dieser wunderbaren Frau. Alles Gute zum Hochzeitstag, Steffi. Du bist mein Einhorn!", schrieb Andre zu den Bildern. Fans und Follower reagierten begeistert: Der Beitrag bekam bislang über 80.000 Likes sowie zahlreiche Glückwünsche und rote Herzen in den Kommentaren.

Die Liebesgeschichte des Paares begann sieben Jahre nach dem Foto aus 1992. 1999 fanden Andre und Steffi zueinander. Zwei Jahre später, im Oktober 2001, heirateten sie. Die Hochzeit fand in einem besonders aufregenden Moment ihres Lebens statt, denn Steffi war hochschwanger mit ihrem Sohn Jaden, der nur vier Tage nach der Trauung geboren wurde. Zwei Jahre später erweiterte die Tochter Jaz die Familie. Seitdem führen die beiden ein skandalfreies gemeinsames Leben, in dem sie Berufliches und Privates stets gut zu trennen wissen.

Trotz ihres abgeschotteten Privatlebens begeistert das Paar seine Anhänger immer wieder mit seltenen Momenten aus ihrem Alltag. Sei es auf roten Teppichen, bei sportlichen Aktivitäten wie Pickleball oder durch Beiträge wie den neuesten auf Instagram, sie zeigen sich bodenständig und liebevoll. Die Verbindung dieser beiden Sportlegenden lässt ihre Fans immer wieder ins Schwärmen geraten: "Das beste Paar aller Zeiten", lautet ein Kommentar, der die weit verbreitete Bewunderung nicht besser hätte ausdrücken können.

Instagram / agassi Steffi Graf und Andre Agassi gewinnen 1992 beide Wimbledon

Instagram / agassi Andre Agassi und Steffi Graf feiern ihren 24. Hochzeitstag

Imago Andre Agassi und seine Tochter Jaz Elle Agassi im August 2025