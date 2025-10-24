Lively gegen Baldoni: Drama um gelöschte Beweise eskaliert

Blake Lively (38) erhebt in ihrem mittlerweile bald ein Jahr andauernden Rechtsstreit erneut schwere Vorwürfe gegen Justin Baldoni (41) und dessen Team. Die Schauspielerin und ihre Anwälte werfen dem 41-jährigen Regisseur des Films It Ends with Us vor, bewusst Beweismaterial zurückgehalten zu haben. Das geht nun aus aktuellen Gerichtsunterlagen hervor, die Us Weekly seit dem 23. Oktober vorliegen. Speziell Chats und Sprachnachrichten, die über die App Signal verschickt wurden, soll Justin gelöscht haben, um mögliche Beweise zu vernichten und seine Aktivitäten zu verschleiern.

Weiter behauptet das Team der Schauspielerin, dass eine von Justins Beraterinnen in einer Nachricht schrieb, ihr Klient wolle das Gefühl haben, dass Blake "begraben werden" könne – ein Wunsch, der ihrer Meinung nach weit über die Ziele klassischer Krisen-PR hinausgehe. Justins juristische Vertreter bestreiten die Anschuldigungen und behaupten, die Vorwürfe seien unwahr und haltlos. Nachdem eine Gegenklage des Regisseurs im Juni abgewiesen wurde, wehrt man sich dennoch gegen die Anschuldigungen. Blake und ihre Anwälte streben jetzt Sanktionen gegen Justins Team an, die verhindern sollen, dass das zurückgehaltene Beweismaterial zu deren Vorteil ausgelegt wird.

Privat ist Blake seit Jahren mit Schauspielkollege Ryan Reynolds (49) verheiratet. Die beiden sind Eltern von vier Kindern und in Hollywoodkreisen gut vernetzt. Unter anderem Taylor Swift (35) zählte über lange Zeit zu ihren Vertrauten. Auch Justin gilt abseits der juristischen Schlammschlacht als Familienmensch, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Der Schauspieler und Regisseur teilt in Interviews und auf Social Media immer wieder Eindrücke aus seinem Alltag mit seiner Familie, die ihm als Rückhalt dient – besonders seit er verstärkt hinter der Kamera arbeitet und eigene Projekte mit Wayfarer Studios vorantreibt.

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

T. JACKSON / BACKGRID Blake Lively und Justin Baldoni am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023