Das sind die ersten vier Kostüme bei "The Masked Singer"

In zwei Wochen geht das große Rätselraten wieder los. Dann startet The Masked Singer bereits in die zwölfte Staffel – und jetzt ist es Zeit, die ersten Kostüme zu enthüllen. Wie auf dem offiziellen Instagram-Account der Show bekannt gegeben wird, sind Quietsch und Rave-Ioli neu dabei. Dabei handelt es sich offenbar um ein buntes Gummihuhn und eine coole Ravioli. In einer Mitteilung gibt der Sender ProSieben einen Einblick in den Aufwand, der hinter den Masken steckt: "Der Körper entstand in aufwendiger Handarbeit und ist ein Kunstwerk aus einem einzigen Stück Material. Mehr als acht Wochen dauert es, bis Quietsch in seiner finalen Form über die Bühne watscheln kann."

Das sind aber nicht die ersten Kostüme, die bekannt gegeben wurden. Bereits vergangene Woche wurden die ersten beiden Charaktere auf der diesjährigen "The Masked Singer"-Bühne preisgegeben. Dabei handelt es sich um King, einen mit reichlich Federn und einer großen Krone geschmückten Gorilla, und um Muuhnika, eine Kuh im blauen Hausanzug und mit Stricknadeln in der toupierten Frisur. Bei den Fans kommen alle vier Kostüme schon richtig gut an. Unter beiden Posts sammeln sich begeisterte Kommentare wie "Was sind das bitte für zwei megatolle Kostüme und Masken. Ich freue mich." oder "Die Masken und Kostüme werden ja immer geiler jedes Jahr und dass nach so vielen Jahren immer noch so viel Liebe und Kreativität [reingesteckt wird], verdient meinen allergrößten Respekt." Einige geben auch schon Tipps ab, wer dahinter stecken könnte: So fühlen sich einige bei der Kuh an Hella von Sinnen (66) erinnert, und bei der Ravioli denken andere an Stefano Zarrella (34).

In den vergangenen Jahren musste "The Masked Singer" allerdings ein wenig zurückstecken. Auch wenn es immer noch eine treue Fangemeinde gibt, schienen viele das Interesse verloren zu haben, denn die Show büßte ordentlich an Quoten ein. Anfang des Jahres zogen die Produzenten die Reißleine und cancelten vorerst eine der sonst zwei jährlichen Staffeln. "'The Masked Singer' legt 2025 eine längere Pause ein und kommt nur einmal", erklärte ein Sprecher des Senders gegenüber DWDL. Nachdem die Fans fast ein Dreivierteljahr warten mussten, geht es nun endlich los – und das mit neuen Gesichtern am Ratepult. Das feste Team setzt sich in Staffel zwölf aus Verona Pooth (57) und Chris Tall (34) zusammen. Unterstützung bekommen sie von wöchentlich wechselnden Gast-Stars.

Joyn / ProSieben Matthias Opdenhövel mit den "Masked Singer"-Kostümen Quietsch und Rave-Ioli

Joyn / ProSieben Matthias Opdenhövel mit den "Masked Singer"-Kostümen King und Muuhnika

IMAGO / APress Verona Pooth, Moderatorin

