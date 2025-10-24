Stunden nach Haftantritt: Nicolas Sarkozy wird erneut Opa

Obwohl Nicolas Sarkozy (70) erst vor wenigen Tagen seine Haftstrafe begann, hat er jetzt einen Grund zum Feiern: Der ehemalige Präsident Frankreichs ist zum dritten Mal Opa geworden. Nicolas' Sohn Louis und seine Frau Natali Husic haben ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßt. Der frisch gebackene Papa verkündet die süßen Neuigkeiten auf seinem Instagram-Account. "Es gibt drei Wege, Unsterblichkeit zu erreichen, sagte der große kubanische Revolutionär José Martí: einen Baum pflanzen, ein Buch schreiben, einen Sohn großziehen. Gestern sind meine Frau und ich dem ewigen Leben näher gekommen: Wir sind Eltern geworden. Wir freuen uns, euch unseren Sohn vorzustellen – Sylla Nicolas Sarkozy", schreibt der 28-Jährige. Den zweiten Vornamen hat der Kleine schon mal von seinem Opa, ob er diesen noch in der Haft kennenlernen darf, ist allerdings fraglich.

Trotz der Haft wird Nicolas sicherlich die Nachricht von der Geburt seines Enkels erreicht haben. Die Nähe zu seiner Familie wurde bei seinem Haftantritt sichtbar. Am Mittwoch begleiteten seine Frau Carla Bruni und seine Tochter Giulia Sarkozy den 70-Jährigen vor ihr Wohnhaus im 16. Arrondissement von Paris. Carla wich ihrem Mann dabei nicht von der Seite, denn um ihr Haus hatten sich jede Menge Schaulustige versammelt. Und auch die 14-jährige Giulia hielt sich dicht hinter ihren Eltern. Vor seiner Abfahrt umarmte der Teenager ihren Papa noch mal fest und wurde danach von ihrem Halbbruder getröstet.

Nicolas muss eine einjährige Haftstrafe aufgrund von Bestechung und unerlaubter Einflussnahme verbüßen. Hinzu kommen noch zwei Jahre auf Bewährung und eine elektronische Fußfessel, die der Politiker während seiner Zeit im Gefängnis tragen muss. Da ihm zudem für drei Jahre seine Bürgerrechte entzogen wurden, wird eine Wiederaufnahme seiner politischen Karriere so schnell nicht möglich sein – das Urteil verbietet es dem Franzosen unter anderem, sich zur Wahl aufstellen zu lassen. Nicolas scheint sich derweil keiner Schuld bewusst zu sein. Vor seinem Haftantritt schrieb er auf X: "Heute Morgen wird nicht ein ehemaliger Präsident der Republik eingesperrt, sondern ein Unschuldiger."

Getty Images Nicolas Sarkozy, Oktober 2025

Instagram / sarkozy.louis Louis Sarkozys Frau Natali Husic und ihr Baby, Oktober 2025

Getty Images Natali Husic und Louis Sarkozy, Oktober 2025