Melina Hoch hat Max im "Forsthaus Rampensau" beleidigt

Melina Hoch (29) und Max Bornmann (29), beide bekannt aus der Reality-TV-Welt, sorgten in der neuen Staffel von Forsthaus Rampensau Germany schon jetzt für reichlich Gesprächsstoff. In einem Interview mit Promiflash ließ Max durchblicken, dass nicht alles harmonisch verlief: "Ich wurde zutiefst beleidigt von Melina." Die Reality-Darstellerin bestätigte lachend: "Ich glaube, ich habe mal gesagt: Du Idiot oder sowas." Sie fügte hinzu, dass sie Max sogar zum ersten Mal richtig angeschrien habe. Ob die erhitzten Gemüter Teil eines Spiels oder eines ernsthaften Streits waren, bleibt aber vorerst ein Geheimnis.

Trotz des verbalen Schlagabtauschs während der Dreharbeiten beteuern Melina und Max, dass sie als Team gestärkt aus der Erfahrung gegangen sind. "Es war auf jeden Fall auch cool, zusammen die Erfahrung zu machen", erzählt Melina weiter. Zudem betont Max: "Wir haben ganz andere Facetten von uns kennengelernt, als wir so schon hatten." Zu Hause erwartet das Paar nun jedoch eine besonders aufregende Zeit: Sie freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind. Die werdenden Eltern nehmen die Turbulenzen des Formats offenbar sportlich und setzen auf Humor und klare Worte – vor und hinter der Kamera.

Max und Melina sind erst seit kurzer Zeit ein Paar in der Reality-Welt, privat scheinen sie jedoch ihr Glück gefunden zu haben. "Sie hat mich von einer Red Flag zu 'Mr. Green Flag' gemacht", schwärmte Max zuvor auf Instagram und betonte, wie glücklich er mit ihr sei. Ob sie künftig gemeinsam im Reality-TV zu sehen sein werden oder sich zunächst auf ihr Familienleben konzentrieren, bleibt abzuwarten. Die Dreharbeiten im Forsthaus hat das Paar jedenfalls gemeistert, und nun können sie sich auf das nächste Kapitel ihres Familienlebens freuen.

Joyn / Nadine Rupp Max Bornmann und Melina Hoch, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann im August 2025