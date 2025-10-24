Sechster Platz: So hart war Promi-BB für Andrej Mangold

Andrej Mangold (38) hat bei der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother den sechsten Platz erreicht und spricht nun offen über die anstrengenden Wochen hinter den Kulissen. Im Gespräch mit Promiflash schilderte der ehemalige Basketballspieler, wie fordernd die Zeit in der Show für ihn war. "Ich bin körperlich und mental extrem erschöpft und mein Biorhythmus ist dahin", erklärte er. Trotz allem ist Andrej stolz auf seinen Platz im Finale und dankbar für die Unterstützung der Zuschauer, die ihn nach seinem ersten Exit wieder in die Show wählten.

Zu den Folgen seiner Teilnahme erzählte der Ex-Bachelor, dass er derzeit Schwierigkeiten habe, wieder in seinen Alltag zurückzufinden. Ein Urlaub sei das Beste, um sich zu erholen, doch das könne er sich momentan nicht leisten: "Es gibt zu viel nachzuarbeiten nach meiner dreiwöchigen Abwesenheit, ohne erreichbar zu sein." Dennoch zeigte sich Andrej zufrieden mit seiner Leistung und nahm die starke Konkurrenz im Haus sportlich. Besonders bewegend sei für ihn gewesen, dass sein Auftreten beim Publikum gut ankam und sie ihn zurück ins Haus gewählt hatten.

Ein technischer Fehler beim Voting verschaffte Andrej überraschend eine zweite Chance. Viele Fans zeigten sich verwundert darüber, wie so ein Fauxpas überhaupt passieren konnte. Unter einem Instagram-Post von Promiflash kommentierte ein Zuschauer: "Peinlich. Wie kann denn so was passieren, wenn da ein Notar das Voting überwacht?" Auch der finanzielle Aspekt sorgte für Unmut: "Also, da die Anrufe nicht zählen, sondern erst ab jetzt 14 Uhr, haben die meisten jetzt umsonst Geld ausgegeben?", kritisierte ein anderer Nutzer. Die Produktion der Show erklärte im Netz: "Beim Telefon- und SMS-Voting der Zuschauer kam es zu einem technischen Fehler, der nicht ausschließt, dass alle Stimmen für Andrej korrekt eingegangen sind."

Joyn Andrej Mangold bei "Promi Big Brother" 2025

Getty Images Andrej Mangold, Realitystar

Joyn / Willi Weber Andrej Mangold bei "Promi Big Brother"

