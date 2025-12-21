Viola Wedekind schwärmt von "Unter uns"-Dreh

Viola Wedekind (47) ist das neue Gesicht bei der RTL-Serie Unter uns. Sie spielt dort die Rolle der Dana Gülek. Die Schauspielerin schwärmte in einem Video bei RTL von ihrem neuen Arbeitsplatz und freute sich über den warmen Empfang, den ihr das Team bereitet hat. "Ich finde, man wird hier unglaublich herzlich aufgenommen und ich habe das so noch nicht erlebt", zeigte sie sich begeistert.

Violas Serienfigur bringt einiges an Drama mit. Dana hat Köln aus privaten Gründen verlassen und sich ein Leben in London aufgebaut. Nun kehrt sie zurück, weil dort "etwas ganz gravierend schiefgelaufen" ist, sagte Viola im Video. Die genauen Details zu diesem Vorfall halten die Macher noch geheim. Auch Viola deutete nur vage an, was passiert. Die Auflösung soll sich erst nach und nach in den neuen Folgen ergeben, die montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL laufen.

Viola ist keine Unbekannte in der deutschen Fernsehlandschaft. Seit über 25 Jahren steht sie erfolgreich vor der Kamera und hat in dieser Zeit ein beachtliches Portfolio an Rollen angesammelt. Ihre Begeisterung über die Arbeit an neuen Projekten bleibt dabei ungebrochen. Gerade erst hat sie die Dreharbeiten für "Unter uns" begonnen und freut sich sichtlich über die Dynamik und die neuen Herausforderungen. Mit ihrer Erfahrung und ihrer Leidenschaft für die Schauspielerei wird sie die Welt der Schillerallee sicherlich bereichern. Fans der Serie dürfen sich also auf spannende Entwicklungen freuen.

Francesco Gulotta / ActionPress Viola Wedekind, Schauspielerin

Getty Images Viola Wedekind, 2022

Francesco Gulotta / ActionPress Viola Wedekind bei der Theaterpremiere von "Sonny Boys"