Zwillinge bei "Alles was zählt": So entsteht die Illusion

Die Fans der Serie Alles was zählt erleben aktuell eine überraschende Wendung: Jans Zwillingsbruder Mika taucht plötzlich in seinem Leben auf und sorgt für ordentlich Wirbel. Beide Charaktere werden dabei von Daniel Noah verkörpert, der die Doppelherausforderung mit Leichtigkeit zu meistern scheint. Kein Wunder – immerhin hat er beste Unterstützung: Schauspielkollege Stefan Bockelmann (49) springt bei den Zwillingsszenen als Rücken-Double ein und übernimmt den gegenüberliegenden Sprechpart, wie Daniel jetzt verriet. "Er hat das Ganze sehr toll gemacht", schwärmte er im Interview mit RTL.

Damit das Spiel der beiden Brüder authentisch wirkt, setzt Daniel auf eine spezielle Methode. "Ich arbeite mit Energien", erklärt er. Während Jan eine eher ruhige Ausstrahlung habe, sei Mika rastlos und hibbelig – eine klare Abgrenzung, die den Zuschauer die Illusion zweier unterschiedlicher Personen glauben lassen soll. Für Stefan war diese Aufgabe ebenfalls eine Herzensangelegenheit, bringt er doch persönliche Erfahrung mit: Er hat im wahren Leben einen Zwillingsbruder. "Das Band zwischen Zwillingen ist immer da – egal, wie lange man sich nicht sieht", sagte Stefan im Interview.

Daniel, geboren 1986 in Bielefeld, zog es nach Abitur und Zivildienst nach Köln, wo er an der Film Acting School ausgebildet wurde. Früh tauchte er in die große TV-Welt ein, stand für den Tatort und historische ZDF-Dramen vor der Kamera. Internationale Set-Luft schnupperte er 2017 bei der Amazon-Serie "Genius" unter der Regie von Ron Howard (71). Den endgültigen Durchbruch beim Massenpublikum schaffte Daniel jedoch in den Daily-Soaps – zuerst bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten und seit 2025 auch bei "Alles was zählt".

Anzeige Anzeige

Instagram / danielnoah_official "Alles was zählt"-Schauspieler Daniel Noah.

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Dominik Flade, Berrit Arnold, Julia Wiedemann, Stefan Bockelmann (v.l.n.r.)

Anzeige Anzeige

RTL Daniel Noah bei GZSZ