Trotz Trennung: Anne Wünsche feiert Weihnachten mit Karim

Anne Wünsche (34) bewahrt auch nach einem turbulenten Jahr ihren Familienfrieden. Nachdem sie sich von Karim El Kammouchi (37) getrennt hat, plant sie dennoch, Weihnachten gemeinsam mit ihrem Ex-Partner und ihrem gemeinsamen Sohn Savio zu verbringen. "Heiligabend werde ich mit Savio und seinem Papa verbringen – wir gehen gemeinsam essen und danach gibt es die Bescherung", verriet sie in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt. Ihre beiden Töchter, die aus ihrer Beziehung mit Henning Merten (35) stammen, werden die Feiertage hingegen bei ihrem Vater verbringen. Die Patchwork-Familie hat sich darauf geeinigt, dass sich die Eltern jährlich mit den Weihnachtsfeiern abwechseln.

Für den Jahreswechsel hatte die Influencerin eigentlich eine Fernreise mit allen Kindern geplant, doch daraus wird nun nichts. "Für Silvester hatte ich eigentlich geplant, unsere erste Fernreise mit allen drei Kindern zu machen. Das hat sich allerdings erledigt, da für Juna ein Reiseverbot besteht. Deshalb bleiben wir dieses Jahr zu Hause – zum ersten Mal seit vielen Jahren", erklärt Anne und fügt hinzu: "Normalerweise feiern wir Silvester an den schönsten Stränden Thailands, in der Wärme. Das muss diesmal leider ausfallen."

Hinter ihr liegt ohnehin ein intensives Jahr, in dem nicht nur die Liebesbeziehung zu Karim endete, sondern sich auch ihr Alltag als Patchwork-Mama neu sortieren musste. Die frühere gemeinsame Wohnsituation mit ihrem Ex-Partner hatte für viel zusätzlichen Stress gesorgt. Im Mittelpunkt scheinen vor allem die Kinder zu stehen, für die feste Rituale, klare Absprachen mit den Vätern und ein möglichst friedliches Miteinander an Weihnachten und Silvester wichtig geworden sind.

