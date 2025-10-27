"Wie eine H*re": "Temptation Island V.I.P."-Marwin empört

In der aktuellen Folge von Temptation Island V.I.P. sorgt Marwin Klute mit seiner heftigen Kritik an Freundin Melissa Heitmann (29) für Aufsehen. Während des Lagerfeuers musste er mit ansehen, wie diese in der Villa mit den Verführern flirtete, einen Lapdance bekam und gleich zwei Küsse auf die Wange kassierte. Vor laufender Kamera reagierte der Realitystar deutlich gereizt, fühlte sich durch Szenen und Aussagen bloßgestellt und urteilte harsch über den Auftritt des OnlyFans-Models. "Sie nimmt ja alles mit", ätzte er in der Sendung und konnte sein Unverständnis kaum verbergen, nachdem die 29-Jährige zudem intime Vorlieben aus ihrem Schlafzimmer preisgegeben hatte.

Als Melissa in der Show dann schilderte, dass er sie im Streit schon "billig" genannt habe und oft gegen ihre freizügige Art wettere, räumte Marwin außerdem ein, dass er ihren Style problematisch finde. "Ausschnitt bis zum Bauchnabel, Arsch ist draußen. Und ich sage dann auch wirklich, dass ich nicht will, dass meine Freundin aussieht wie eine H*re", stellte er klar. Moderatorin Janine Ullmann hakte jedoch nach: "Aber sie kann doch anziehen, was sie will." Der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer entgegnete daraufhin, dass er klare Grenzen setze und dies als ihr Partner auch beurteilen dürfe.

Besonders heikel wurde es für Marwin, als Melissa in der Sendung offen von ihren Qualitäten beim Oralverkehr schwärmte. Ihm war das deutlich zu privat. "Bis zu einem gewissen Punkt kann man übers Bettleben sprechen, aber wie kann man das im TV vor ganz Deutschland so krass ausschmücken?", ärgerte er sich später auf Instagram. Viele Fans gaben ihm recht und fanden Melissas freimütige Art im Fernsehen "unangenehm" und "too much". Auch Kollege Aleksandar Petrovic (34) sprang seinem Mitkandidaten zur Seite und schrieb: "Stell dir vor, es wäre andersherum so…"

Instagram / marwin.klute , Instagram / melissa.htnn Marwin Klute und seine Freundin Melissa

RTL "Temptation Island VIP"-Verführer mit Kandidatin Melissa, Staffel 6 | Foto: RTL

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Realitystar