Temptation-Laurenz nennt Denise seinen Fels in der Brandung

- Anna Pejsek
Lesezeit: 2 min

Laurenz Pesch sorgt bei Temptation Island V.I.P. mit seinen Gefühlen für Aufsehen. Nachdem seine Freundin Brenda Brinkmann scheinbar die Beziehung mit ihm beendet hat, findet der Reality-TV-Star Trost bei einer der Verführerinnen in der Männer-Villa. Denise, eine der Single-Damen, scheint ihm nicht nur zuzuhören, sondern ihm auch emotionale Unterstützung zu geben. Laurenz nennt sie im Gespräch sogar seinen "Fels in der Brandung" und macht ihr bei einer Party eindeutige Komplimente. "Von allen hier bist du auf jeden Fall die größte Temptation", gesteht er ihr. Zudem kündigt er an, sie für sein nächstes Date auszuwählen.

Auch Denise bleibt die Nähe zu Laurenz nicht verborgen. Im Einzelinterview berichtet sie von intensiven Blicken und einem besonderen Gefühl, das sich zwischen ihnen entwickelt. "Ich hab echt schon ein bisschen Bauchkribbeln gerade", verrät sie offen. Die beiden zeigen sich in der Männer-Villa zunehmend vertraut, lachen gemeinsam und wirken, als hätten sie bereits ein solides Band aufgebaut. Laurenz äußert sogar, dass er sich gewünscht hätte, schon früher mehr Zeit mit ihr verbracht zu haben. Denise scheint ebenfalls von der Verbindung berührt zu sein, auch wenn ihre Zurückhaltung darauf hindeutet, dass sie die Situation abwägt.

Die jüngsten Entwicklungen werfen ein neues Licht auf Laurenz’ Verhalten in der Villa. Seine Beziehung zu Brenda war in der Vergangenheit nicht immer konfliktfrei, und es scheint, als habe die Distanz zwischen ihnen ihren Tribut gefordert. Bereits in der Vergangenheit hatte Brenda deutlich gemacht, wie enttäuscht sie von bestimmten Handlungen ihres Partners war. Vielleicht war es diese emotionale Diskrepanz, die Laurenz dazu brachte, bei Denise einen neuen Halt zu suchen. Die Frage, wie sich das Dreiecks-Geflecht weiterentwickelt, bleibt für die Zuschauer spannend.

Bei Laurenz und Verführerin Denise knistert es in Folge 10 von "Temptation Island V.I.P."
RTL
Bei Laurenz und Verführerin Denise knistert es in Folge 10 von "Temptation Island V.I.P."
Verführerin Denise von "Temptation Island V.I.P."
RTL
Verführerin Denise von "Temptation Island V.I.P."
Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025
Instagram / laurenz.pesch
Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025
Wie schätzt ihr Laurenz und Denise ein: große Story oder kurzer Insel-Flirt?
