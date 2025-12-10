"Ein Untermensch": Ex-Verführerin Lawa rechnet mit Aleks ab

Die ehemalige Verführerin Lawa Baban hat jetzt in einem TikTok-Video über ihre Zeit bei Temptation Island V.I.P. Staffel drei gesprochen und über Aleksandar Petrovic (34) ausgepackt. Anfangs habe sie den Realitystar als "cool" und "locker drauf" empfunden, doch eine spezielle Situation änderte ihre Meinung schlagartig, wie sie verriet. Der 34-Jährige habe sie manipuliert und dazu gebracht, sich vor allen anderen bei ihm zu entschuldigen – für eine Beobachtung, die sie gemacht und in einem Interview geäußert hatte: "Will nicht sagen, was es war. Aber es war auf jeden Fall etwas, das ihn in ein schlechtes Licht rücken würde", erklärte sie. Ihr Urteil ist klar: "Dieser Mensch ist einfach ein Untermensch in meinen Augen."

Lawa ging in ihrem dreiminütigen Clip nicht weiter auf ihre damalige Beobachtung ein und erklärte in den Kommentaren, dass diese mittlerweile einfach nicht mehr relevant sei. Sie schrieb, dass der Ex von Christina Dimitriou (33) seitdem "100 Mal schlimmere Dinge" getan habe und sie "kein Bock auf Beef" hätte. In ihren Aussagen schwang eine gewisse Enttäuschung mit, da sie den TV-Star anfangs als sympathischen Mitbewohner empfand. Die junge Frau gab zu, dass sie während der Zeit in der Villa einige Wesenszüge von Aleks schlichtweg übersehen habe, die ihr erst im Nachhinein bewusst wurden. Zudem betonte sie, dass Vanessa Nwattu (25), die den ehemaligen Couple Challenge-Teilnehmer in besagter Staffel kennenlernte, keineswegs mit der Absicht teilgenommen habe, bewusst eine bestehende Beziehung zu gefährden.

Neben dieser persönlichen Kritik gab Lawa auch Einblicke in den Alltag bei der Show. So seien weder die Storys noch die Handlungen der Teilnehmer inszeniert gewesen. Es habe jedoch reichlich Alkohol in der Villa gegeben, was teilweise zu chaotischen und extremen Situationen führte: "Es gab auch einige Abstürze in der Villa, die Gott sei Dank nicht ausgestrahlt wurden, wo wirklich die komplette Villa einmal vollgekotzt wurde, wo Verführerinnen so betrunken waren, dass sie auf die Produktion losgegangen sind", packte sie aus. Daraufhin habe es sogar ein Meeting gegeben, in dem seitens der Crew ein Alkoholverbot angedroht worden sein soll.

Instagram / lawaofficial, RTL Collage: Lawa Baban und Aleksandar Petrovic, Realitystars

Instagram / vanessa.nwa Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Mai 2024

RTL Party in der "Temptation V.I.P."-Männervilla