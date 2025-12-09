Frecher Flirt im Pool: Brenda triggert das Temptation-Light

Es knistert im Pool von Temptation Island V.I.P. – und zwar zwischen Brenda Brinkmann und Verführer Mustafa. In der aktuellen Folge bei RTL sucht Brenda nach mehreren Enttäuschungen mit ihrem Freund Laurenz Pesch immer öfter die Nähe zum Flirtkandidaten. Bei einer Poolparty stehen sie eng beieinander, tuscheln, lachen und genießen sichtbar die Gesellschaft des anderen. Brenda positioniert sich zwischen Mustafas Beinen, legt die Hände auf seine Oberschenkel, ihre Gesichter kommen sich beim Neckern gefährlich nahe. "Ich finde es schön, mich mit Musti zu unterhalten. Ich finde es schön, in seiner Gegenwart zu sein", sagte Brenda in der Sendung. Brisant: Diese körperliche Nähe reißt genau jene Grenze, die Laurenz vorab klar festgelegt hatte – kein Körperkontakt im Pool.

Die Folge hat Konsequenzen. Das Temptation-Light in der Männer-Villa springt an, doch alle tippen zunächst auf Melissa (29), die Freundin von Marwin Klute (28). Auch Laurenz hält an seinem Vertrauen fest: "Ich bin von Brenda schon geschockt worden, aber ein Temptation-Light lässt sie für mich nicht klingeln. Ich bin mir ziemlich sicher, das geht auf die Kappe von Melissa", erklärte er in der Show. Während er nichts von Brendas Plansch-Flirt ahnt, lässt er selbst ungerührt Grenzen verschwimmen: In seiner Villa liegt er auf einer Poolmatte, Verführerinnen grapschen an ihm herum, eine sitzt im Bikini sogar auf ihm. Trotzdem wundert er sich: "Ich verstehe nicht, wie das Temptation-Light mitten am Tag getriggert werden kann. Da muss man ja auf allen Ebenen verkacken", sagte er in der Folge.

Brenda wirkt derweil unbeschwert, sonnt sich mit Musti, der ihr zuspricht, sie habe Besseres verdient. "Man merkt, dass Brenda im Kopf noch ein bisschen bei ihrem Freund ist, aber andererseits lässt sie sich auch schon ein bisschen fallen", sagte Musti in der Sendung. Laurenz setzt stark auf Regeln und klare Linien, die ihm Sicherheit geben sollen. Erst vor Kurzem zeigte er, wie nah ihm die Situation geht, und fand Trost bei Freund Aleks Petrovic. Zwischen beiden Reality-Stars prallen damit zwei Bewältigungsstrategien aufeinander: Nähe und Zuspruch auf der einen Seite, Kontrolle und Abgrenzung auf der anderen.

Instagram / brenda_bkn Realitystar Brenda Brinkmann im März 2025

RTL Brenda Brinkmann und Mustafa bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025