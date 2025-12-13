"Aggressives Flirten": Temptation-Laurenz kritisiert Brenda

In Folge zehn von Temptation Island V.I.P. scheint Brenda Brinkmann beinahe vergessen zu haben, dass sie eigentlich vergeben ist und ihre Treue unter Beweis stellen soll. Im Pool kommt die Villa der Versuchung-Bekanntheit dem Verführer Mustafa verdächtig nah. Ihrem Freund Laurenz Pesch gefällt das selbstverständlich gar nicht. In seiner Instagram-Story teilt er seine Gefühle zu Brendas Verhalten mit. "Das kannst du halt nicht wirklich rechtfertigen. Ich finde, das ist aggressives Flirten", macht er deutlich.

Was den Too Hot to Handle: Germany-Star am meisten verletzt, ist, dass Brenda scheinbar aktiv die körperliche Nähe zu Mustafa sucht. "Die sind ja auch händchenhaltend zusammen im Pool die ganze Zeit. Machst du so was in der Beziehung?", kritisiert er. Laurenz weiß, dass er selbst keine reinweiße Weste hat, wenn es um das Geschehen in der Show geht. Dennoch findet er, dass Brenda mit ihrem "hammerflirty" Verhalten die Grenze überschritten hat.

Rund um Laurenz und Brenda sammeln sich bereits einige Spoiler, die vermeintlich das Ende der aktuellen "Temptation Island V.I.P."-Staffel verraten. Beide sind bereits als Kandidaten für Reality Backpackers bekannt gegeben worden – und zwar als getrenntes Paar. Mittlerweile soll Laurenz sogar wieder liiert sein. Wie Fotos in den sozialen Medien nun andeuten, könnte er aktuell mit Love Island VIP-Star Joena Steilen anbandeln.

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Verführer Mustafa

RTL Brenda Brinkmann und Mustafa bei "Temptation Island V.I.P."