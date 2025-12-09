Temptation-Light getriggert: Brenda bezieht Stellung dazu

Reality-TV-Star Brenda Brinkmann hat in ihrer Instagram-Story Stellung zu den Ereignissen im Rahmen der Show Temptation Island V.I.P. bezogen. Sie gab zu, dass es ihr unangenehm sei, die aktuelle Folge zu sehen, in der ihr Verhalten teilweise zu intensiven Diskussionen führte. Dabei betonte Brenda, dass ihr Handeln nie darauf abgezielt habe, "extra zu flirten" oder eine Show zu inszenieren. Sie habe sich lediglich von ihren Gefühlen leiten lassen. Sie machte auch deutlich, dass sie ihr Verhalten nicht rückgängig machen könne und sich nun mit den Reaktionen auseinandersetzen müsse. Brenda erklärte, dass Flirten in einer Beziehung für sie unverzeihlich sei und sie nachvollziehen könne, wie belastend die Bilder für ihren Partner Laurenz Pesch sein müssen.

In der Story machte Brenda allerdings auch klar, dass die Situation komplizierter sei, als es auf den ersten Blick scheine. Sie habe sich innerlich bereits von Laurenz distanziert, auch wenn sie ihn weiterhin liebe. Ihrer Aussage nach habe sie das Gefühl gehabt, dass Laurenz ihr kaum noch Beachtung schenke und selbst kein Problem damit gehabt habe, zu flirten. Diese Erfahrungen hätten sie emotional abgekühlt und verleitet, die Nähe eines anderen Mannes zu suchen. "Es ist extrem viel im Hintergrund passiert", so Brenda, die andeutete, dass die veröffentlichte Folge nicht alle Facetten der Beziehung zeigt.

Das Format "Temptation Island V.I.P." sorgt regelmäßig für Kontroversen und intensive Diskussionen um die gezeigten Beziehungen. Brenda und Laurenz waren in vergangenen Episoden bereits durch Krisensituationen aufgefallen. Brenda hatte sich wiederholt enttäuscht über das Verhalten ihres Partners gezeigt und zugleich selbst die Nähe eines Verführers gesucht. Bei einer Poolparty überschritt die Reality-Darstellerin dann symbolische Grenzen, indem sie sich im Gespräch mit einem anderen Kandidaten körperlich näherkam. Ihre jüngsten Aussagen werfen nun ein neues Licht auf die angespannten Dynamiken in ihrer Beziehung.

Instagram / brenda_bkn Brenda, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

RTL / Dustin Leonhard Grieß Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

RTL Brenda Brinkmann und Mustafa bei "Temptation Island V.I.P."