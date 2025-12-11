Nächster Spoiler? Laurenz Pesch soll mit Joena anbandeln

Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann stehen offenbar im Fokus der Gerüchteküche. Während das Paar bei Temptation Island V.I.P. seine Beziehung unter extremen Bedingungen auf die Probe stellt, sorgt nun ein virales Video auf Instagram für Aufsehen. Die Spekulationen drehen sich darum, ob Laurenz bereits eine neue Verbindung zu Joena Steilen eingegangen ist. Der Grund: Beide teilten kürzlich auf ihren Social-Media-Kanälen Bilder mit einem identischen Rosenstrauß. Zusätzlich veröffentlichte Laurenz ein TikTok-Video, unter dem Brenda vielsagend kommentierte: "Geh mal zu Joena", garniert mit einem Lach-Emoji.

Befeuert werden die Gerüchte um ihre Trennung zudem durch Behauptungen in den sozialen Medien, dass Brenda ihren Partner angeblich betrogen haben soll. Diese Vermutungen stützen sich jedoch lediglich auf die Kommentare einer TikTok-Nutzerin und wurden bisher nicht von den Betroffenen bestätigt. Ob Laurenz' Instagram-Beitrag und Joenas nahezu synchrones Story-Posting tatsächlich auf eine Romanze hinweisen, bleibt offen. Fakt ist, dass der vermeintliche Flirt zwischen Laurenz und Joena inzwischen für reichlich Gesprächsstoff bei Fans des Formats sorgt.

Vor rund einer Woche machten ganz andere Schlagzeilen die Runde: Ausgerechnet eine konkurrierende Realityshow nahm den Fans die Überraschung. In einer Pressemitteilung von Joyn wurde offiziell bestätigt, dass Brenda und Laurenz als getrenntes Paar an der dritten Staffel von Reality Backpackers teilnahmen. "Ex-Paar Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch reisen frisch getrennt nach Peru", hieß es damals. Sogar der Flirtkandidat selbst zeigte sich offen für Neues: "Im besten Fall treffe ich hier auf meine Traum-Partnerin", ließ Laurenz verlauten. Für die Reality-TV-Welt bedeutete das einen regelrechten Paukenschlag, schließlich galten die beiden zu diesem Zeitpunkt in "Temptation Island V.I.P." noch immer als Paar.

Collage: Instagram / laurenz.pesch, Instagram / joena.st Collage: Laurenz Pesch und Joena Steilen, Realitystars

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch, Dezember 2025

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

